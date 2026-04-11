T.C. İSTANBUL ANADOLU 39. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C.İSTANBUL ANADOLU 39. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO: 2026/147 Esas

Davacı İSTANBUL YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI ile Davalılar ABDİ ARSLAN, ABDULLAH MESUT IŞIK, ABDÜLSEMİH SERTATLI, ABİDİN BORA, ALİ FİKRET KORAL, ARSLAN ARSLAN, AYNUR ARI, BANU HİNDİ, BARIŞ ARSLAN, CEVAHİRNAS TOPUZ, CEVDET TÜRKYOLU, COŞKUN NAL, DENİZ İKİZ, DİLEK KOYLAN, ECE KORAL, EMİNE SİVRİ, EMİNE TOPUZ, EMİR BERAT DİNER, ESEN ŞARE, EZGİ BORA, EZGİ KORAL, FATMA VATAN, FERİDUN CEBECİ, FERİDUN TOPUZ, GÖKHAN ÇAKA, GÖNÜL SENCAR, HAFİZE ARSLAN, HANİFE KORAL, HASAN ARSLAN, HASAN İHSAN KORAL, HATİCE ARSLAN, HAVVA YAZAN, İBRAHİM ARSLAN, İLKNUR GÜNER, İSMAİL KOYUNCU, LATİFE ARSLAN, LAZİME KANTİN, MELİKE ANJA WANİK, MELTEM ARSLAN CANBOLAT, MERAL ÇİPİLOĞLU, MERT MUAZ IŞIK, MUHARREM TÜRKYOLU, MUHTEREM GÜRDAĞ, MUSTAFA SERTATLI, MÜKERREM TÜRKYOLU, NACİYE ÇEVİK, NADİR ROMAN ŞARE, NAHİDE ELMAS, NAİLE DEMİRBAŞ, NALAN SERTATLI, NALAN TAŞKENT, NAZAN KORAL, NURAY SERTATLI, NURCAN KILIÇ, NURULLAH SAİD IŞIK, ÖZCAN KORAL, PAKİZE ARSLAN, PERİHAN ARPACILAR, PERİHAN BORA, PERRAN ONAT, PEYMAN KÖLLHOFER, RAZİYE ARSLANYILMAZ, RÜSTEM ARSLAN, SELİN ARSLAN, SEMA GONCA, SİNEM SARIŞEN, TALİYE ÇAYCI, VEHİBE KOCAARSLAN, VİLDAN ERUS, YUNUS ŞAHİN IŞIK, YURDANUR KORAL arasında mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davası nedeniyle;

Davacı idare tarafından, dava konusu İstanbul, Tuzla, Tepeören mah, 9136 ada, 41 parselde kayıtlı taşınmazın kamulaştırılmasına karar verilmiş olup, Mahkememizin 2026/147 esas numaralı dosyasında Kamulaştırma (Bedel Tespiti ve Tescil) davası açılmıştır. Dava konusu taşınmazın Biyoteknoloji İhtisas OSB olarak belirlenen sınırlar içinde kalması nedeniyle kamulaştırılmasına karar verildiği bunun üzerine dava konusu taşınmazla ilgili olarak 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 8. maddesi uyarınca kıymet takdir komisyonu oluşturularak aynı kanunun 11. maddesine göre kamulaştırma bedel tespiti yapıldığı, davalılar ile anlaşma sağlanamadığından dava açma gereği doğduğu, mahkememiz dosyasının ilk celsesinin 12/06/2026 günü saat 13:45'e bırakıldığı, tebligat tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal, maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açılabileceği, açılacak davada husumetin İstanbul Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığına yöneltilebileceği, tebliğden itibaren 30 günlük süre içerisinde, kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların, dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde, kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği, mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelinin Vakıfbank Anadolu Adliyesi Şubesi Müdürlüğüne yatırılacağı konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye bildirilebileceği, ilgililerin mahkemeye başvurabileceği hususu ilanen tebliğ olunur. 08.04.2026