T.C. İstanbul Anadolu 4. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO: 2025/4 Tereke

MURİS: AHMET ALİ GÜVEN - 40241043176

Mahkememizin 05/03/2025 Tarih, 2025/394 Esas, 2025/458 Karar sayılı ilamı ile muris AHMET ALİ GÜVEN 'in mirasını kayıtsız ve şartsız reddettiği anlaşılmakla; muris40241043176 T.C. Kimlik numaralı AHMET ALİ GÜVEN'in terekesinin TMK'nın 612. maddesi ve İİK'nın 180. maddesi uyarınca İFLAS HÜKÜMLERİNE GÖRE TASFİYESİNE, terekenin iflâs hükümlerine göre tasfiyesinde, tasfiye işlemlerinin, Sulh hâkiminin gözetiminde mahkemenin görevlendireceği kişiler (tasfiye memuru) tarafından yürütülebileceğini kabul edildiğinden (YİBK, 12.02.1941, 5/4) tereke tasfiye memuru olarak resen ve takdiren 40597300176T.C. kimlik numaralı Av.EZGİ ÇAKAR'ın atanmasına dair kararın, TMK'nun 621. maddesi uyarınca ilan olunur.