T.C. İSTANBUL ANADOLU 40. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. İSTANBUL ANADOLU 40. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

DOSYA NO: 2022/888 Esas KARAR NO: 2024/731

Mustafa ve Saliha oğlu, 26/06/2000 doğumlu, YUNUS ÖZCAN hakkında Kanuna Aykırı Toplantı ve Yürüyüşlere Silahsız Katılarak İhtara Rağmen Kendiliğinden Dağılmama suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 17/10/2024 tarihli kararıyla Beraatine, kararın tebliğinden itibaren 2 haftalık süre içerisinde CMK'nın 272 maddesi uyarınca Mahkememize dilekçeyle veya Zabıt Katibine beyanla İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yolu açık olmak üzere karar verildiği,

Sanık tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 18.08.2025