T.C.İSTANBUL ANADOLU 41. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. İSTANBUL ANADOLU 41. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2025/309 Esas

Konu : Binnaz ALADAĞ -526*****922 -1. İLAN

Mahkememizde görülmekte olan Mirasçılık Belgesi İstemi davasının yapılan yargılamasında; Mirasçıları tespit edilemeyen Mehmet ve Meryem kızı 01.07.1901 doğumlu muris Binnaz ALADAĞ'ın mirasçılarının son ilanın gazetede yayım tarihinden itibaren bir yıl içerisinde mahkememize başvurarak mirasçılık sıfatlarını bildirmesi, ilan süresince başvuru olmadığı takdirde mirasçıların miras sebebiyle istihkak davası açma hakkı saklı kalmak üzere mirasın devlete geçeceği hususu Türk Medeni Kanunun 594. Maddesi uyarınca ilan olunur.18.03.2026