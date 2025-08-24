T.C. İSTANBUL ANADOLU 42. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. İSTANBUL ANADOLU 42. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN / BAŞKANLIĞI'NDAN

ESAS NO: 2024/1199 Esas

DAVALILAR:

1- ASLI ERİŞİ Eyüp Sultan Mah. Müminler Cad. No: 70 Sancaktepe / İSTANBUL

2- AYTEN GÜLAÇTI Atalar Mah. Çanakkale Cd.N:26/6 Kartal/ İSTANBUL

3- CEMALETTİN ÇANAKÇI Hasanpaşa Mah. Müverrih Ata Sk.No:34/15Kadıköy/ İSTANBUL

4- DURSUN PÜSKÜL

5- HALE ZEYNEP ACAR Mühürdar Cad. Özlem Apt. No:94/4 Kadıköy İstanbul Sarıyer/ İSTANBUL

6- MAGAMA HUSEYNOVA Atalar Mahallesi Çanakkale Caddesi No 22 İç Kapı No 5 Kartal/ İSTANBUL

7- MUAZZEZ KARAMAN

8- ORHAN ŞAHİN Atalar Mah. Çanakkale Cad. No:21 Kartal/ İSTANBUL

9- RAİF TÖRÜN Atalar Mah. Çanakkale Cad.No;26 5/10 Kartal/ İSTANBUL

10- SEVGİ KONAK Atalar Mah. Çanakkale Cad. No:22 İç Kapı No:3 Kartal/ İSTANBUL

11- TUĞBA TEKİN

Davacı Mehmet BİLGEN tarafından aleyhinize açılan Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan Davalar (Arsa Paylarının Düzeltilmesi) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü: 11/09/2025 günü saat 11:25'de duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.