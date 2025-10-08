T.C. İSTANBUL ANADOLU 42. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. İSTANBUL ANADOLU 42. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN / BAŞKANLIĞI'NDAN

ESAS NO: 2024/628

Davacı tarafından aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi davasının yapılan yargılamasında;

Erzincan İli, Refahiye İlçesi, Yuvadağı Mahallesi/Köyü, Cilt No:14, Hane No:43'de nüfusa kayıtlı bulunanMehmet Tevfik ve Fahriye'den olma , İSTANBUL, 15/04/1946doğumlu NERMİN ERKAN'ın İstanbul ili, Çekmeköy ilçesi, 25 ada 10 parsel sayılı taşınmaz hakkında ortaklığın giderilmesi ile ilgili dava dilekçesinde belirtilen adrese dava dilekçesini bildirir davetiyeler çıkarılmış olup, adreslerde bulunamadığından tebligatlar iade edilmiş, yapılan adres araştırmasında sonuç alınamamış olup, dava dilekçesinin , tensip zaptınınve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü: 07/04/2026 günü saat: 10:45'de duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 30/09/2025