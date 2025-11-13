T.C. İSTANBUL ANADOLU 42. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. İSTANBUL ANADOLU 42. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2024/1394

Davacı tarafından aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi davasının yapılan yargılamasında;

Trabzon İli, Aralıklı İlçesi, Değirmencik Mahallesi/Köyü, Cilt No:15, Hane No:149'de nüfusa kayıtlı bulunan Fevzi ve Şervin'den olma, KADIKÖY, 05/01/1980 doğumlu BENGÜ CELEP UZUN'a İstanbul ili, Tuzla ilçesi, Orhanlı Mahallesi 8960 Ada, 3 Parsel sayılı taşınmaz hakkında ortaklığın giderilmesi ile ilgili dava dilekçesinde belirtilen adrese dava dilekçesini bildirir davetiyeler çıkarılmış olup, adreslerde bulunamadığından tebligatlar iade edilmiş, yapılan adres araştırmasında sonuç alınamamış olup, dava dilekçesinin, tensip zaptının ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü: 07/04/2026 günü saat: 10:25'de duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 30/09/2025