T.C. İSTANBUL ANADOLU 43. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2024/81 Esas

DAVALILAR : 1- ALEXANDRA KOLOVOU LOLOVOS Uluçpaşa Mah. No:37 Heybeliada Adalar İstanbul Adalar/ İSTANBUL

2- POLYMNİA POLİMMİNİA ATHANASİADOU Çırpıcı Mah. 1.Taşocağı(G/1) Sk. No:30/21 Zeytinburnu/ İSTANBUL

Davacı tarafından aleyhinize açılan Mirasçılık Belgesinin İptali davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize dava dilekçesi tebliğe çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

HMK'nun 147. mad. gereğince tahkikat aşamasına geçildiği, 26/11/2025 günü saat 10:05'de geçerli özrünüz olmadan duruşmaya gelmediğiniz, gelip de davayı takip etmediğiniz takdirde dosyanın işlemden kaldırılacağı, hazır bulunmadığınız takdirde, duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, tahkikatın sona erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği, sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi halinde ayrıca davetiye gönderilmeyeceği ve yokluğunuzda hüküm verilebileceği ihtar ve tebliğ olunur.