T.C. İSTANBUL ANADOLU 43. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. İSTANBUL ANADOLU 43. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Sayı: 2025/378 Esas İSTANBUL ANADOLU 43. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN İLAN

Davacı, DEVLET SU ISLERI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ tarafından açılan mahkememizde görülmekte olan Mirasçılık Belgesi İstemi davası nedeniyle;

Türk Medeni Kanununun 594. maddesi gereğince;

T.C. 5*0577**352, Anne adı: Nezaket, Baba adı: Ahmet, Düzce ili, Akçakoca ilçesi, Ayazlı Mahallesi Cilt N: 2 Hane N:1*4 de kayıtlı 01/07/1926 doğumlu Müteveffa RAUF TOS için mahkememizden mirasçılık belgesi istenilmiş olup, adı geçen kişinin mirasçılarının tespit edilemediği bu nedenle hak sahipleri olanların en geç bir yıl içinde mirasçılık sıfatlarını bildirilmesi aksi halde mirasın Devlete geçeceği tüm ilgili kişilere ilanen duyurulur. 16.07.2025