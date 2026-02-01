T.C. İSTANBUL ANADOLU 44. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ'NDEN

T.C. İstanbul Anadolu 44. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN / BAŞKANLIĞI'NDAN

ESAS NO : 2024/158 Esas

DAVALI : 1- CANAN GÖKTAŞ

Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan Tapu İptali Ve Tescil (Satış Vaadi Sözleşmesinden Kaynaklanan) davasının yapılan yargılamasında;

Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; Davacı Ahmet Göktaş ile davalılar Şerafettin Özlü varisleri Yılmaz Özlü, Nuri Özlü, Erhan Özlü, Hatice Bayram, Canan Şimşek, Ümit Özlü, Canan Göktaş, Cengiz Göktaş, Şahin Göktaş arasında devam eden tapu iptal ve tescil davasına konu davalılar murisi Şerafettin Özlü ile Ahmet Göktaş arasında imzalanmış olan Üsküdar 2. Noterliğinin 02/05/1996 tarih ve 23116 yevmiye nolu düzenleme şeklinde gayrımenkul satış vaadi sözleşmesi kapsamında İstanbul ili, Üsküdar ilçesi, Çengelköy mahallesi, Yol mevki, 150-164 pafta, 1151 ada, 72 parselde kayıtlı giriş katı üstü 2 nolu bağımsız bölüm nolu taşınmazın tapusunun iptali ile davacı adına tesciline, aksi halde HMK 107 kapsamında ilgili taşınmazın güncel değerinin tespiti ile işleyecek yasal faiziyle birlikte şimdilik 10.000,00 TL’nin davalılardan müşterek ve müteselsilen tahsiline, yargılama giderleri ile avukatlık ücretinin müştereken ve müteselsilen davalılara yükletilmesine karar verilmesini talep etmiştir.

Mahkememizce davalı Canan Göktaş (T.C. 11980122262 )'ya adres kayıt sisteminde yerleşim yeri adresi olarak görünen Mansuroğlu Mah. 252. Sokak N:21 Bayraklı/İzmir adresine tebligat yapılamamış ve mernis sistemi kaydı boş görüldüğünden yapılan adres araştırmasından da bir netice alınamamasından dolayı dava dilekçesi ve duruşma gününün tarafınıza ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma günü: 18/02/2026 günü, saat: 10:00'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, 7201 sayılı Tebligat Kanununun 31. maddesi uyarınca ilan tarihinden itibaren 7 (yedi) günün sonundan başlamak üzere iki hafta içinde HMK 129. maddedeki hususları içerir şekilde cevap dilekçesi verebileceğiniz, cevap dilekçesi vermediğiniz takdirde davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağınız, cevap dilekçesine davacı sayısı (1 adet) kadar örnek eklemeniz hususları 6100 sayılı HMK'nun 117, 122, 126, 127, 128, 129 maddeleri gereğince dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ihtar ve ilanen tebliğ olunur.