T.C. İSTANBUL ANADOLU 45. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. İSTANBUL ANADOLU 45. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Sayı: 2024/514 Esas 04.02.2026

Davacılar NİLGÜN GÜNSÜR, SELİM ERGÜN ile Davalı OR VARIN ile bir kısım davalılar arasında mahkememizde görülmekte olan Vasiyetnamenin Tenfizi davası nedeniyle;

Davacı tarafından bir kısım davalılar adına açılan davada,Davacının İstanbul ili Kadıköy İlçesi Göztepe Mahallesi'nde kain ve tapuda 403 ada 56 parselde kayıtlı Kanarya Apartmanı'na ilişkin olarak davalı kat malikleri ile müteahhit arasında Kadıköy 14. Noterliği'nin 23 Mayıs 2024 tarih ve 09180 yevmiye numarası ile akdedilen Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesi ve Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi'nin imzaladığını, davacının haklarının tam olarak korunabilmesi adına bahsi geçen inşaat sözleşmesinin uygulanmasını durdurulmasını ve inşaat sözleşmesi uyarınca uygulamanın durdurulması için ihtiyati tedbirtalep etmiş,

Mahkememizden talep edilen ihtiyati tedbirin incelenmesinde dava tarafın ihtiyati tedbir isteminin reddine karar verilmiş ve davacı tarafça mahkememiz ara kararına karşı istinaf başvurusunda bulunulmuştur.

Mahkememizce gerekli tebligatlar ilgili kişilere yapılmış davalı Or Varon adına çıkartılan tebligatlar tüm adres araştırmalarına rağmen iade geldiğive kendisine tebligat yapılmadığı anlaşıldığından,

Davalı OR VARON ilan olunan dava dilekçesi karşı 2 hafta içinde cevap ve delillerini bildirebilir olduğu, ara karar ve istinaf başvurusu dilekçesine karşı HMK 347/2 maddesi gereği tebliğden itibaren 2 hafta içinde istinaf başvurusuna karşı cevap dilekçesini mahkememize veya mahkememize gönderilmek üzere başka biryer mahkemesine verebileceğiniz hususununve 7201 sayılı Tebligat Yasasının 28. ve izleyen maddeleri gereğince ve bu ilan metninin yayınlanması gününden başlamak üzere takdiren 10 gün sonraOR VARON'a dava dilekçesi, tensip zaptı, ara karar ve istinaf başvurunu bildirir davetiye tebliğ edilmiş sayılacaktır.