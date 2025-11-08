T.C. İSTANBUL ANADOLU 5. AİLE MAHKEMESİ'NDEN

DOSYA NO : 2024/288 Esas

DAVALI: NURİ kızı, 02/02/1997 dogumlu - AYŞEGÜL İSPİRLİ

Davacı ERCAN İSPİRLİ ile Davalı AYŞEGÜL İSPİRLİ arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan yargılamasının ara kararı gereğince;

Davacı mahkememize sunmuş olduğu dava dilekçesinde; eşinin kendisini iki erkek ile aldattığını bildirerek boşanmalarına, çocukların velayetinin kendisine verilmesini talep etmiştir.

Tüm araştırmalara rağmen davalının adresi tespit edilemediğinden tebligatın ilanen yapılmasına karar verilmiştir.

ŞERH:

"Davetiyenin tebliğine müteakip HMK'nın 122 ve 127 md. Uyarınca 2 hafta kesin süre içinde HMK'nın 129 md. niteliklere haiz usulüne uygun düzenlenen cevap dilekçesini, usuli itirazlarmızı ve davacı tarafın delillerini size tebliğ edilmiş ise tanık dahil tüm delillerinizi yazılı olarak mahkememize bildirmeniz ve 199 TL gider avansını 2 hafta kesin süre içinde yatırmanız ilan olunur”.

''Sözlü yargılama duruşmasının 30/12/2025 günü saat 09.33'a bırakıldığı hususu davalıya ilan olunur''.24/10/2025