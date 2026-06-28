T.C.İSTANBUL ANADOLU 5. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
T.C.İSTANBUL ANADOLU 5. İCRA DAİRESİ
2026/123 TLMT.
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/123 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
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Muhammen Kıymeti
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Adedi
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Cinsi
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Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
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1.450.000,00
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1
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Taşıt
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34DRK289 Plakalı 2024 Model FIAT Marka 356 Tipli 463460201675494 Motor No'lu NM43560000U23
Artırma Bilgileri
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1.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 21/07/2026 - 10:35
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Bitiş Tarih ve Saati : 28/07/2026 - 10:35
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2.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 21/08/2026 - 10:35
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Bitiş Tarih ve Saati : 28/08/2026 - 10:35
26/06/2026 (İİK m.114/4)