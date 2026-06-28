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T.C.İSTANBUL ANADOLU 5. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

T.C.İSTANBUL ANADOLU 5. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Yayınlanma 28.06.2026 00:01:00

T.C.İSTANBUL ANADOLU 5. İCRA DAİRESİ

2026/123 TLMT.

 

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/123 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Muhammen Kıymeti

Adedi

Cinsi

Mahiyeti ve Önemli Vasıfları

1.450.000,00

1

Taşıt

34DRK289 Plakalı 2024 Model FIAT Marka 356 Tipli 463460201675494 Motor No'lu NM43560000U23

 

Artırma Bilgileri

 

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 21/07/2026 - 10:35

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Bitiş Tarih ve Saati : 28/07/2026 - 10:35

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 21/08/2026 - 10:35

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Bitiş Tarih ve Saati : 28/08/2026 - 10:35

 

26/06/2026 (İİK m.114/4)

#ilangovtr BASIN NO: ILN02498660