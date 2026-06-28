T.C.İSTANBUL ANADOLU 5. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

T.C.İSTANBUL ANADOLU 5. İCRA DAİRESİ

2026/123 TLMT.

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/123 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Muhammen Kıymeti Adedi Cinsi Mahiyeti ve Önemli Vasıfları 1.450.000,00 1 Taşıt 34DRK289 Plakalı 2024 Model FIAT Marka 356 Tipli 463460201675494 Motor No'lu NM43560000U23

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/07/2026 - 10:35 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 28/07/2026 - 10:35 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/08/2026 - 10:35 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 28/08/2026 - 10:35

26/06/2026 (İİK m.114/4)