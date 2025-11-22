T.C. İSTANBUL ANADOLU 51. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

T.C. İSTANBUL ANADOLU 51. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

DOSYA NO : 2025/614 Esas

KARAR NO : 2025/848

Taksirle Bir Kişinin Yaralanmasına Neden Olma suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 17/10/2025 tarihli ilamı ile 89/1 maddesi gereğince 5 YIL HÜKMÜN AÇIKL. GERİ BIRAK. NED. DNT.SER. (CMK 231/8) cezası ile cezalandırılan Mustafa ve Fatma oğlu, 05/02/1965 KARACAÖREN doğumlu,mah/köy nüfusuna kayıtlı TUNÇER ACAR tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karartebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 20.11.2025