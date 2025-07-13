T.C. İSTANBUL ANADOLU 53. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

Dosya No: 2020/1099 Esas

Mahkememize ait 2020/1099 Esas 2024/1729 Karar sayılı ve 20/12/2024 tarihli ilamı ile sanık RAMAZAN AVCI hakkında TCK.NUN 32/1 MADDESİNE GÖRE CEZA VERİLMESİNE YER OLMADIĞINA kararı verildiği, KATILAN AYSUN BURÇAK'ın Türkiye'de tebligata yarar açık adreslerinin tespit edilemediği ve kararın tebliğinin yapılamadığı anlaşıldığından, sanık hakkında kurulan hükme yönelik kararın ilanından itibaren 14 gün içerisinde mahkememize bizzat gereği veya başka bir Asliye Ceza Mahkemesi aracı kılınarak vereceği istinaf dilekçesi ile kullanılabileceği istinaf yolu açık olmak üzere verilen karar süresinde istinaf yoluna başvurulmadığı takdirde hükmün kesinleşeceği ilanen duyurulur"