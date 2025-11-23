T.C. İSTANBUL ANADOLU 55. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2024/206

KARAR NO : 2024/1398

Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 12/10/2023 tarihli kararı ileIsrarlı Takip suçundan 5237 S TCK 123/A-1 Md. gereği 7.500,00 TL ADLİ PARA CEZASI, Hakaret suçundan TCK 125/1 MD. gereği 4.650,00 TL ADLİ PARA CEZASI,Cinsel Taciz suçundan TCK 105/1-1md. gereği 5.600,00 TL ADLİ PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilen İlhan ve Hesna oğlu, 19/03/1976 Eskişehir doğumlu, 30547584220 TC nolu MUSTAFA HİKMET SÜYEL tüm aramalara rağmen bulunamamış, tebligatı tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı tebligat kanunun 29. Maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 14 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına,

3- Sanığın yokluğunda verilen kararın CMK 273/2 md uyarınca kararın tebliğ tarihinden itibaren 14 gün içinde mahkemeye verilecek bir dilekçe ile veya tutanağa geçirmek suretiyle zabıt katibine beyanda bulanarak ya da muhataba en yakın yer Asliye Ceza Mahkemesi aracılığıyla mahkememize gönderilecek bir dilekçe ile muhatabın 5271 S CMK 272 ve 273 md uyarınca İSTİNAF kanun yoluna başvurabileceği, istinaf merciinin İSTANBUL BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ olduğu, kanun yollarına başvurmadığı takdirde hükmün kesinleşeceğine dair verilen karar, İLAN OLUNUR.