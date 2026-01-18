T.C. İSTANBUL ANADOLU 6. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

İstanbul Anadolu 6. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO: 2022/429 Esas

DAVALI: Yunus Emre ORMANCI - 14528163932 - RESİDENCE FAL GREEN İMMEUBLE 1 APPT 7 BOUSKOURA CASABLANKA/MAROC - FAS KRALLIĞI

Mahkememizin 13/03/2025 tarihli ara kararı uyarınca; Davalı Yunus Emre ORMANCI'nın yapılan kontrollerde adresinin yetersiz olduğu ve tebligatların iade döndüğü anlaşılmakla;

Davacı TÜRKİYE CUMHURİYETİ ZİRAAT BANKASI ANONİM ŞİRKETİ ile davalılar Yunus Emre ORMANCI ve İbrahim ORMANCI arasında görülmekte olan itirazın iptali davasında;

Yukarıda adı geçen davalıya; 4 HAFTA KESİN SÜRE içinde istiktap için perşembe günü hariç bir gün Mahkememizde hazır olması ve imza örneklerini sunması, aksi takdirde imza inkarından vazgeçmiş sayılacağının ihtar olunduğu, ilanen tebliğ olunur. 24/03/2025