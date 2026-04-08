T.C. İSTANBUL ANADOLU 6. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2024/2063 Esas

Konu : Gaiplik ilanı hk.

ONUR YILMAZ ile HASIMSIZ . arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;

Davacının kardeşi olan, Ahmet ve Süreyya'dan olma 22/12/1976Hayrat doğumlu 63559273820 TC Kimlik numaralı Alaattin YILMAZ' dan haber alınamadığının belirtilmek suretiyle gaipliğine karar verilmesi istemi ile dava açılmış bulunmaktadır. Bu kişi hakkında bilgisi olanların M.Y'nın 33.maddesinin 2.bendi uyarınca ilan tarihinden itibaren 6 ay içinde mahkememize başvurarak bilgi vermeleri rica olunur.03.04.2026