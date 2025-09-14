T.C. İSTANBUL ANADOLU 60. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. İSTANBUL ANADOLU 60. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO: 2025/252 KARAR NO: 2025/420

Taksirle Bir Kişinin Yaralanmasına Neden Olma suçundan Mahkememizin yukarıda Esas ve karar numarası yazılı 14/05/2025tarihli ilamı ileTCK 89/1, 89/2-b, 62, 251/3, 52/2 maddeleri gerince; 14.000,00TL. ADLİ PARA CAZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, karar verilen sanığın SÜLEYMAN DURAK 'ın(Ekrem ve Nasibe oğlu 25/02/1989 doğumlu) yokluğunda karar verilmiştir. Sanığın bilinen yurt içi ve yurt dışı adresibulunmadığından tebliğ işlemi yapılamamıştır.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin YURT GENELİNDE YAYIN YAPANBİR GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılması ile 14 gün içinde yasal yola (itiraz)başvurmadığı takdirde kararın kesinleşeceği ve ilan masrafı ile yargılama giderlerinin sanıktan tahsil edileceği ilanen tebliğ olunur.