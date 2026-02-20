T.C. İSTANBUL ANADOLU 61. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ'NDEN

T.C. İSTANBUL ANADOLU 61. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

DOSYA NO: 2024/1497 Esas

KARAR NO: 2025/748

5809 Sayılı Kanuna muhalefet suçundan sanıklar Arif Fatih Özükanar hakkında Mahkememizin 21/10/2025 tarihli kararı ile hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ilişkin, diğer sanık Zekve Şevva hakkında ise suçundan ise Beraat kararı verildiği, olayın müştekisi olan Abdulvahab ve Kalima oğlu, 01/01/1992 doğumlu, , ,mah/köy nüfusuna kayıtlı AHMED ŞAİR tüm aramalara rağmen bulunamamış, karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin Tirajı 50.000'in üzerinde BİR GAZETE İLEgenel kategoride yer alan bir İNTERNET HABER SİTESİNDEİLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 12.02.2026