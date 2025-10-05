T.C. İSTANBUL ANADOLU 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN / BAŞKANLIĞI'NDAN

ESAS NO: 2021/85 Esas

DAVALI: NASSER AZERİ

Davacılar, MEHMET CAN SEL, NESLİHAN SEL, SÜMEYRA SEL, YUNUS EMRE SEL ile Davalı , NASSER AZERİ arasında mahkememizde görülmekte olan Tazminat (Ölüm Ve Cismani Zarar Sebebiyle Açılan Tazminat) davası nedeniyle;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, ancak tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi, 10/03/2021 tarihli tensip zaptı ve 01/04/2024 tarihli bilirkişi raporunun ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Dava dilekçesinde özetle; 19.11.2008 günü THR 78209 plakalı Çekicinin sahip ve sürücüsü Nasser Azari'nin, 29 AY 287 plakalı otomobile çarparak, sürücüsü Vedat Sel'in ölümüne, yolcu Altan Sel'in de ağır yaralanmasına,ölümlü ve ağır yaralanmalı trafik kazası nedeniyle, davacılar için 40.000,00 TL maddi tazminat ile 200.000,00 TL manevi tazminatın tahsilinin talep edildiği,

Durusma Günü: 18/12/2025 günü saat: 11:25'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi takdirde HMK 112. Maddesi gereğince 2 hafta içinde iddia ve savunmalarınızı delilleriniz ile birlikte yazılı olarak vermeniz, vermediğiniz takdirde HMK 128. Maddesi uyarınca dava dilekçesinde ileri sürülen vakaların tamamını inkar etmiş sayılacağınız;

Mahkememizce aldırılan 01/04/2024 tarihli bilirkişi raporunda ise ; 20/11/2008 tarihinde destekçi Vedat SEL' in vefatı sonrasında; Eş Neslihan SEL'in; toplam bakiye destek zararının 2.508.074,78 TL olacağı, oğlu Yunus Emre SEL' in; toplam bakiye destek zararının olmadığı,Kızı Sümeyra SEL 'in;2.464,05 TL, oğlu Mehmet Can SEL 'in DYK zararının 194.242,70 TL olacağı" yönünde görüş bildirildiği, bilirkişi raporuna HMK 281. maddesi gereğince ilanın tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız hususu;

Dava Dilekçesi, tensip zaptı ve duruşma günü tebliği yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.