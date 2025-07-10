T.C. İSTANBUL ANADOLU 89. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. İSTANBUL ANADOLU 89. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

DOSYA NO: 2024/330 Esas

KARAR NO: 2024/232

Orman Alanlarının İşgali ve Faydalanma suçundan mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 08/11/2024 tarihli kararı ile 6831 sayılı yasanın 93/1, 93/2 maddeleri gereğince VELAYET HAK.VESAYET VEYA KAYYIMLIK HİZM. MEN (ALTSOY) (TCK 53/1-c), 10 AY HAPİS, İNFAZ SÜRESİNCE KAMU HİZMETLERİNDEN YASAKLILIK (TCK 53/1-a,d,e) cezası ile cezalandırılan Yusuf ve Emine oğlu, 10/10/1952 doğumlu, 47671739464 TC kimlik numaralı İBRAHİM GENÇ tüm aramalara rağmen bulunamamış, karar ve istinaf dilekçesi tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin tirajı 50.000'in üzerinde birgazeteve genel kategoride yer alan bir internet haber sitesinde İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ve istinaf dilekçesinin ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 04.07.2025