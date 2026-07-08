T.C.İSTANBUL ANADOLU 9. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C.İSTANBUL ANADOLU 9. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN İLANEN TEBLİGAT

Sayı : E.39363307-2025/538-Ceza Dava Dosyası 03.07.2026

ESASNO : 2025/ 538

KARAR NO : 2026/ 195

KARAR TARİHİ : 10/03/2026

SUÇ : Kasten Yaralama

SANIĞIN KİMLİĞİ : KİFA JİLELATİ:Abdulrahman ve Şerife kızı,Halep , 30/01/1988 doğ

KARAR ÖZETİ : Sanık hakkında 3'er kez25.000,00 TLAdli Para Cezası ile cezalandırılmasına karar verilerek mağdur sayısı kader3'er kez verilenHükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına5 yıl süreyle Denetim Süresine Tabi Tutulmasına karar verilmiştir.

Sanığa mahkeme kararı bütün aramalara rağmen edilememiş ve ilanen tebligat yoluyla tebliğine karar verilmiştir.

7201 Sayılı Kanunun 29.maddesine göre hüküm özetinin gazetede ilan tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş olacaktır.

Sanığın kararın tebliğinden itibaren 2 haftalık yasal süre içinde mahkememize ya da bulunan yer Asliye Ceza Mahkemesi'ne verilecek dilekçe veya zabıt katibine bir beyanda bulunulması, bu beyanın tutanağa geçirilmesi ve tutanağın hakime onaylatılması sureti ileİstanbul Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yasa yolunun açık olduğu, yasal süre içinde istinaf yoluna başvurulmadığı takdirde kararın kesinleşeceğine karar verilmiş olup İLAN OLUNUR.