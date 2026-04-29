T.C. İSTANBUL ANADOLU 9. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Sayı :2024/634 Esas 07.04.2026

GAİPLİK (1.) İ L A NI

Konu : Basın İlan KurumunaDavacı Hazine Ve Maliye Bakanlığı ile Davalı İstanbul Valiliği Çevre Şehircilik Ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Kayyımlık Bürosu arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle;

Fazlaya dair dava ve talep haklarımız saklı kalmak kaydı ile TMK 588 md gereğince Çekmeköy ilçesi, Ömerli Mahallesinde bulunan 34 ada, 1 parsel, 700 m² yüzölçümlü 1/2 hissesinin, Ömerli Mahallesi, 27 ada, 1 parsel, 717 m² yüz ölçümlü taşınmazın 1/2 hissesinin, Ömerli Mahallesi, 26 ada, 1 parsel, 1056 m² yüz ölçümlü taşınmazın 1/2 hissesinin maliki Osman'ın gaipliğine ve adına kayıtlıbelirtilen taşınmaz hisselerinin Hazine adına tesciline karar verilmesi talep edilmiş olmakla;

TMK'nın 33.'ncü maddesi gereğince tapu maliki OSMAN'ı tanıyan ve adreslerini bilen kimseler var ise Mahkememizin 2024/634 Esas sayılı dosyasına bildirilmesi ve hayatta ise duruşma günü olan 20/10/2026 günü saat 10:00'da mahkememizde hazır bulunması için ilanen tebligat yapıldığının bildirildiği ayrıca taşınmazların malikinin olduğu iddia edilen kişinin gaipliğine karar verilmesi talep edilen gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde Mahkememize haber vermeleri hususu,

1.kez İlanen tebliğ olunur.

GAİP: Çekmeköy ilçesi, Ömerli Mahallesinde bulunan 34 ada, 1 parsel, 700 m² yüzölçümlü 1/2 hissesinin, Ömerli Mahallesi, 27 ada, 1 parsel, 717 m² yüz ölçümlü taşınmazın 1/2 hissesinin, Ömerli Mahallesi, 26 ada, 1 parsel, 1056 m² yüz ölçümlü taşınmazın 1/2 hissesinin maliki Osman