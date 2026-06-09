T.C.İSTANBUL ANADOLU 9. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Yayınlanma 9.06.2026 00:01:00
T.C. İSTANBUL ANADOLU 9. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN
SAYI : 2025/776 ESAS
GAİPLİĞİ TALEP EDİLEN : Gülsüm UZUN
Davacı BURAK AYDINOĞLU tarafından açılan gaiplik davasında verilen tensip ara kararı uyarınca, 01/07/1909 ÇINARLI doğumlu 536******24 T.C. Kimlik numaralı, Ali ve Minteha oğlu, GÜLSÜM UZUN hakkında bilgisi bulunan kimselerin ilanın yapıldığı tarihten itibaren 6 ay içinde mahkememizin 2025/745 Esas sayılı dosyasına bilgi vermeleri hususu TMK 32 vd maddeleri gereğince İLAN OLUNUR. 21.10.2025
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