T.C. İSTANBUL ANADOLU BANKA ALACAKLARI İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
T.C. İSTANBUL ANADOLU 1. BANKA ALACAKLARI İCRA DAİRESİ TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
2025/140170 ESAS
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/140170 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
|
Muhammen Kıymeti
|
Adedi
|
Cinsi
|
Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
|
1.700.000,00
|
1
|
Taşıt
|
34GZC401 plakalı, 2020 model, honda marka, honda cıvıc 4d 1.6 executıve at lpg tipli, nlafc5690lw111127 şasi no'lu, yakıt tipi benzin-lpg , vites tipi otomatik, rengi beyaz, aracın kaporta aksamında gözle görülür bir hasar olmadığı, aracın kapılarının açıldığı, araç iç aksamında gözle görülür bir eksik olmadığı, torpido aksamında çiziklerin, döşemelerinde kullanımdan dolayı kirlenmelerin ve yıpranmaların olduğu, aracın motor kaputunun açıldığı, motor ve mekanik aksamında gözle görülür bir eksik olmadığı, araç motor ve mekanik aksamlarında korezyonların oluştuğu, aracın boya aksamında kullanımdan dolayı muhtelif çiziklerin olduğu tespit edilmiştir. aracın anahtarı ve ruhsatı yoktur. aracın anahtarı ve ruhsatı yoktur.
• Satışa Çıkartılan Araç
Bacar Yediemin Otoparkı Eyüp Sultan Mah. Vadi Sk. No : 10 Sancaktepe - İSTANBUL adresindedir.
Artırma Bilgileri
1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 11/11/2025 - 11:16
Bitiş Tarih ve Saati: 18/11/2025 - 11:16
2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 10/12/2025 - 11:16
Bitiş Tarih ve Saati: 17/12/2025 - 11:16
09/10/2025 (İİK m.114/4)