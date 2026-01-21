T.C. İSTANBUL ANADOLU BANKA ALACAKLARI İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
T.C.İSTANBUL ANADOLU 1. BANKA ALACAKLARI İCRA DAİRESİ
2025/372321 ESAS
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/372321 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
|
Muhammen Kıymeti
|
Adedi
|
Cinsi
|
Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
|
1.350.000,00
TL
|
1
|
Taşıt
|
41AUB966 plakalı, 2024 model, renault marka, renault kamyonet master panelvanl3h2 13 m3 150 tipli, vf1ma000572906947 şasi no'lu, yakıt tipi benzin, vites tipi manuel , rengi beyaz, aracın kaporta aksamında gözle görülür ağır bir hasar olmadığı görülmüş olup hasar detayları aşağıdaki gibidir; sağ sürgülü kapı ve ön tampon sağ kısmın hasarlı olduğu, kaporta aksamlarında başkaca hasar olmadığı görülmüştür aracın iç kozmetiğinin düzgün ve temiz olduğu görülmüş, araçta gözle görülür herhangi bir parça eksiği olmadığı, motor kaputu açıldığında herhangi bir mekanik parça eksiği gözlemlenmediği, anahtar olmadığından aracın çalışıp çalışmadığı tespit edilememiştir. araç üzerinde görülen şase etiketinde yazan şase numarası ile takdiyat belgesinde yazan şase numarasının uyuştuğu tespit edilmiştir. (aracın bulunduğu yediemin otoparkında ki fiziki şartlar, aracın hali hazırda ki durumu yeteri kadar temiz olmadığı için boya ölçmeye elverişli olmadığı, boya ölçümü sonucunda sağlık sonuç elde edilemeyeceğinden aracın boyalı ve lokal boyalı parçaları tespit edilememiş olup, aracın gözle görünen boya hasarları tespit edilmiştir.)aracın anahtarı ve ruhsatı yoktur.
• Satışa Çıkartılan Araç
Erdemir Yed-i Emin Otoparkı Soğukpınar Mah. Öztürk Cd. N:12 ÇEKMEKÖY İstanbul Adresindedir.
Artırma Bilgileri
|
1.Artırma
|
Başlangıç Tarih ve Saati: 17/02/2026 - 10:46 / Bitiş Tarih ve Saati: 24/02/2026 - 10:46
|
2.Artırma
|
Başlangıç Tarih ve Saati: 18/03/2026 - 10:46 / Bitiş Tarih ve Saati: 25/03/2026 - 10:46
16/01/2026 (İİK m.114/4)