T.C. İSTANBUL ANADOLU BANKA ALACAKLARI İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
2025/230568 ESAS
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/230568 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
|
Muhammen Kıymeti
|
Adedi
|
Cinsi
|
Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
|
1.465.000,00 TL
|
1
|
Taşıt
|
34HFY261 plakalı, 2023 model, volkswagen marka, volkswagen otomobil / aw polo tipli, wvwzzzawzpy042259 şasi no'lu, yakıt tipi benzin, vites tipi otomatik, rengi mavi, aracın kaporta aksamında gözle görülür ağır bir hasar olmadığı, sol arka çamurluğunun hasarlı olduğu, sol arka tamponunun hasarlı olduğu, sağ ön kapısında ufak çaplı göçük olduğu, aracın kapılarının açıldığı, araç iç aksamında gözle görülür bir eksik olmadığı, aracın motor kaputunun açıldığı, motor ve mekanik aksamında gözle görülür bir eksik olmadığı, araç motor ve mekanik aksamlarında sorun gözükmediği, aracın boya aksamında kullanımdan dolayı muhtelif çiziklerin olduğu tespit edilmiştir. (aracın bulunduğu yediemin otoparkında ki fiziki şartlar, aracın hali hazırda ki durumu yeteri kadar temiz olmadığı için boya ölçmeye elverişli olmadığı, boya ölçümü sonucunda sağlık sonuç elde edilemeyeceğinden aracın boyalı ve lokal boyalı parçaları tespit edilememiş olup, aracın gözle görünen boya hasarları tespit edilmiştir.) aracın anahtarı ve ruhsatı yoktur.
Satışa Çıkartılan Araç
Pendik Dostlar Yediemin Otoparkı Sanayi Mah. Çetin Sk. No:7 Pendik/İSTANBUL adresindedir.
Artırma Bilgileri
1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/05/2026 - 11:01 / Bitiş Tarih ve Saati : 12/05/2026 - 11:01
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/06/2026 - 11:01 / Bitiş Tarih ve Saati : 10/06/2026 - 11:01
01/04/2026(İİK m.114/4)