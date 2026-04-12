T.C. İSTANBUL ANADOLU BANKA ALACAKLARI İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
T.C.İSTANBUL ANADOLU 1. BANKA ALACAKLARI İCRA DAİRESİ'NDEN
2025/12725 TLMT.
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/12725 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
|
Muhammen Kıymeti TL
|
Adedi
|
Cinsi
|
Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
|
2.300.000,00
|
1
|
Taşıt
|
34HYZ511 plakalı, 2023 model, toyota marka, toyota kamyonet / an1p(eu,n) tipli, mr0bb3cd605802558 şasi no'lu, yakıt tipi dizel-biyodizel, vites tipi otomatik, rengi gri, aracın kaporta aksamında gözle görülür ağır bir hasar olmadığı, aracın kapılarının açıldığı, araç iç aksamında gözle görülür bir eksik olmadığı, torpido aksamında çiziklerin, döşemelerinde kullanımdan dolayı kirlenmelerin ve yıpranmaların olmadığı, aracın motor kaputunun açıldığı, motor ve mekanik aksamında gözle görülür bir eksik olmadığı, araç motor ve mekanik aksamlarında korezyonların oluşmadığı,aracın boya aksamında kullanımdan dolayı muhtelif çiziklerin olduğu tespit edilmiştir. (aracın bulunduğu yediemin otoparkında ki fiziki şartlar, aracın hali hazırda ki durumu yeteri kadar temiz olmadığı için boya ölçmeye elverişli olmadığı, boya ölçümü sonucunda sağlık sonuç elde edilemeyeceğinden aracın boyalı ve lokal boyalı parçaları tespit edilememiş olup, aracın gözle görünen boya hasarları tespit edilmiştir.) aracın anahtarı ve ruhsatı yoktur.
SATIŞA ÇIKARTILAN ARAÇ
Ömerli Hidrosin Yediemin Otoparkı Koçullu Mah. Koçullu Cad. No.1 Çekmeköy - İSTANBUL Adresindedir.
ARTIRMA BİLGİLERİ
1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 26/05/2026 - 10:57 / Bitiş Tarih ve Saati: 02/06/2026 - 10:57
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 24/06/2026 - 10:57 / Bitiş Tarih ve Saati: 01/07/2026 - 10:57
08/04/2026 (İİK m.114/4)