T.C. İSTANBUL ANADOLU(KAPATILAN) 70. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAK.

T.C. İSTANBUL ANADOLU 70. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

DOSYA NO : 2024/556 Esas

KARAR NO : 2024/458

Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 27/12/2024 tarihli ilamı ile sanık AZADEH SARABANDI (Khanalı ve Azam kızı, 1992 İRAN doğumlu)tüm aramalara rağmen bulunamamış vemahkememiz gerekçeli kararı kendisine tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin YURT GENELİ İLK 5 GAZETEN BİRİNDE VE GENEL İNTERNET HABER SİTESİNDE İLANEN TEBLİĞİNE;

Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına kararın tebliğinden itibaren 2 hafta içindemahkememize verilecek dilekçe veya mahkememiz katibine yapılacak sözlü başvurunun tutanağa geçirilmesi suretiyle veya kendisine en yakın yer Asliye Ceza Mahkemesine aynı yöntem ile başvurmak suretiyle istinaf kanun yolu açık olmak üzere karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 21.11.2025