T.C.İSTANBUL ANADOLU SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU TAŞINMAZ SATIŞI

Örnek No:55*

T.C.İSTANBUL ANADOLUSULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

2024/50 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/50 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İli, Ümraniye İlçe, ÇAKMAK Mahalle/Köy, 665 Ada, 7 Parsel, Davaya konu taşınmaz Armağanevler Mahallesi Harman Sokak, No: 74 (665 Ada 7 No'lu Parsel) Ümraniye/İstanbul açık posta adresinde konumludur. Taşınmaza ulaşım için, bölgenin ana arterlerinden olan Şenol Güneş Bulvarı üzerinde batı istikametine ilerlenirken Çakmak Polis Merkezi Amirliği geçilerek sağa 23 Nisan Caddesine dönülür. Bu cadde üzerinde üçüncü sağa dönülerek Harman Sokağa giriş yapılır. Davaya konu taşınmazın konumlu olduğu bina bu sokak üzerinde sol kol hizasında konumludur. Konu taşınmaz; Armağanevler Mahallesi'nde konumlu olup bölgenin ana arterlerinden olan Şenol Güneş Bulvarına yakın konumda yer almaktadır. Bölgeye toplu taşıma ve özel araçlar ile ulaşmak mümkündür. Taşınmazın bulunduğu yakın çevrede mesken olarak kullanılan 6-8 katlı yapılar bulunmaktadır. Yapılaşmanın yeterli yoğunlukta olduğu bölgede, sosyal yaşamın gerektirdiği konut alanları yakınında, market, benzeri ticari birimler, sağlık ocağı, okul, çocuk parkı gibi ihtiyaçlar yakın mesafeden karşılanabilmektedir. Bölge alt ve orta düzey gelir grubuna sahip toplum kesimlerince ikamet ve ticaret amaçlı, tercih edilmektedir. Bölgenin genel yapılaşma tarzı, plancılık ilkeleri ile yeterli derecede uyumludur. Bölgede alt yapı tamdır. Taşınmaz Ümraniye ilçesi sınırları içerisinde yer almaktadır.Dava konusu taşınmazın konumlu olduğu bina yerleşim olarak, Armağanevler Mahallesi Harman Sokak, No: 74 Ümraniye/İstanbul adresinde yer almaktadır. Davaya konu, Ümraniye İlçesi, Çakmak Mahallesi 665 Ada 7 Parsel üzerinde yer alan bina; zemin kat + 2 normal kat olmak üzere toplamda 3 katlı olarak inşa edilmiştir. Bina kat irtifakı kurulmamış, tapuda "ARSA" niteliğinde olup adres kaydına göre, binada 1 adet işyeri, 4 adet daire bulunduğu tespit edilmiştir. Taşınmazın arsası 345,80 m2 alana sahiptir. Arsa, düz bir arazi yapısına sahip olup Harman Sokağa yaklaşık 15 metre cephesi bulunmaktadır. Diğer taraflardan komşu parsellere cephelidir. Dava konusu taşınmaz, Dikdörtgene benzer bir geometrik şekle sahiptir. Parsel üzerinde; bulunan bina, 3/A yapı sınıfında, ayrık nizamda ve betonarme karkas yapı tarzında inşa edilmiş ve toplamda yaklaşık 660 m2 kapalı alana sahip, zemin+2 normal katlıdır. Binanın, zemin katı 200 m2, 1. Normal katı 230 m2, 2. Normal katı 230 m2 alanlıdır. Binada 1. Normal katında yer alan dairenin oda ve salon zeminleri parke kaplı, duvarları saten boyalı, tavanları ise plastik boyalıdır. Islak hacimleri ve mutfağın zeminleri seramik, ıslak hacimlerin duvarları fayans kaplı, tavanlar ise plastik boyalıdır. Mutfak tezgahi fayans, dolapları mdfdir. Banyo vitrifiye ve ekipmanları tamdır. Giriş kapısı çelik, iç kapılar ahşap doğramadır. Pencere doğramaları ise PVC'den mamuldür. Isınma doğalgaz vakıtlı kat kaloriferi ile sağlanmaktadır.

Adresi : Armağanevler Mah. Harman Sok. No:74 Ümraniye / İSTANBUL

Yüzölçümü : 345,8 m2

İmar Durumu : Taşınmazın, yerinin doğruluğu, Umraniye Belediyesi İmar Müdürlüğü nde incelenen imar planı üzerinden ve tkgm.gov.tr online parsel sorgu sisteminden yapılan incelemeler suretiyle tespit edilmiştir. Ümraniye Belediyesi İmar Müdürlüğü” nde edinilen şifahi bilgiye göre dava konusu taşınmazın konumlu olduğu parsel 13.02.1998 - 15.03.1999 - 17.04.2012 - 18.11.2012 - 15.05.2015 - 16.02.2016 - 21.04.2017 - 20.09.2022 - 30.11.2022 tarihinde onaylanan 1/1000 ölçekli Ümraniye Revizyon Uygulama İmar Planı paftasında “Konut Alanı” olarak gösterilen bölgede kaldığı öğrenilmiştir. Plan notlarına göre yapılaşma şartları “İnşaat Nizamı: Ayrık, Hmax: 12,50' şeklindedir.

Kıymeti : 18.000.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/08/2025 - 10:06 - Bitiş Tarih ve Saati : 03/09/2025 - 10:06

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/09/2025 - 10:06 - Bitiş Tarih ve Saati : 30/09/2025 - 10:06

04/06/2025 (İİK m.114 ve m.126)(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.