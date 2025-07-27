T.C. İSTANBUL ANADOLU SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU

T.C. İSTANBUL ANADOLUSULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

2025/104 VESAYET SATIŞ

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/104 VESAYET SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: İstanbul Anadolu 23. Sulh Hukuk Mahkemesince yapılan görevlendirme sonucu bilirkişi tarafından düzenlenen raporda; "yerinde yapılan incelemede; (10) numaralı bağımsız bölümün Dükkan olarak kullanıldığı görülmüştür. Konu gayrimenkul, brüt 13,00 m2 alanlıdır. Daire; 2 oda, salon, mutfak, banyo, hol ve balkon hacimlerinden oluşmaktadır. Dükkan mahalde 9 nolu dükkan ile birleştirilmiş olarak, hali hazırda seramik atölyesi olarak kullanılmaktadır. Taşınmaz Göztepe Spor Tesisleri, Kadıköy ibaba Nusret Sunuk Anadolu İmam Hatip Lisesi, Erenköy Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Hastanesi, Sahrayı Cedid Cami, Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi, Marmara Üniversitesi Göztepe Yerleşkesi bulunmaktadır. Bölgenin altyapısının tamamlanmış, ulaşım imkanları iyi düzeyde ve belediye hizmetlerinin tümünden faydalanmaktadır.Yapılaşmanın yüksek yoğunlukta olduğu bölgede, mesken nitelikli 15 katlı yapılar, yapıların zemin katlarında kısmen iş yerleri mevcuttur. Sosyal yaşamın gerektirdiği alışveriş, sağlık ocağı, okul, market vb. sosyal ihtiyaçlar kısa mesafelerde karşılanabilmektedir. Bölge, orta düzey gelir grubuna sahip insanların ikamet etmeyi tercih ettikleri bölge özelliğini taşımaktadır. Toplu taşıma araçlarının da güzergâhına olan yakınlığı ulaşımda rahatlık yaşanmasını sağlamaktadır. Bölgenin her türlü teknik alt yapısıtamamlanmış ve kamu hizmetlerinden istifadesi tamdır." yönünde görüş bildirildiği anlaşılmıştır.

Adresi: Merdivenköy Mahallesi, 720 Ada, 41 Parsel Sayılı Taşınmaz. Kadıköy / İSTANBUL

Yüzölçümü: 13 m2 (brüt)

Arsa Payı: 5/320

İmar Durumu: Bilirkişi tarafından düzenlenen raporda; "Kadıköy Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün resmi e imar internet sitesinden alınan bilgiye göre; Merdivenköy Mah., 720 Ada, 41 Parsel taşınmazın,

- (11.5.2006): (1/1000 Ölçekli): KADIKÖY MERKEZ E-5 (D100) OTOYOLU ARA BÖLGESİ UYGULAMA İMAR PLANI VE PLAN NOTLARI İLE LEJAND TADİLLERİ

- (21.2017): (1/1000 Ölçekli): 1/1000 ÖLÇEKLİ KADIKÖY MERKEZ E-5 (D-100) OTOYOLU ARA BÖLGESİ UYGULAMA İMAR PLANINDA DONATI ALANLARI DIŞINDA YENÇOK 15 KAT SINIRLAMASINA İLİŞKİN 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI PLAN NOTU VE LEJANDI DEĞİŞİKLİĞİ

- (20.2.2022): (1/1000 Ölçekli): 11.05.2006 ONAYLI KADIKÖY MERKEZ E-5 (D-100) OTOYOLU ARA BÖLGESİ UYGULAMA İMAR PLANI VE DEĞİŞİKLİKLERİNE YAĞMURSUYU VE GRİ SU TOPLAMA TANKINA İLİŞKİN PLAN NOTLARININ İLAVESİ

- (29.11.2021): (1/1000 Ölçekli): 11.05.2006 ONANLI 1/1000 ÖLÇEKLİ KADIKÖY MERKEZ E-5(D-100) OTOYOLU ARA BÖLGESİ UYGULAMA İMAR PLANI VE DEĞİŞİKLİKLERİNDE YÜKSEKLİK SINIRLAMASINA İLİŞKİN PLAN DEĞİŞİKLİĞİ

- (16.3.2023): (1/1000 Ölçekli): RİSKLİ YAPILARA İLİŞKİN 11.05.2006 ONAYLI 1/1000 ÖLÇEKLİ KADIKÖY MERKEZ E-5(D-100) OTOYOLU ARA BÖLGESİ UYGULAMA İMAR PLANI VE DEĞİŞİKLERİNE AİT 29.11.2021 ONAYLI PLAN NOTU İLAVESİNE ASKI SÜRESİNDE YAPILAN İTİRAZ DEĞERLENDİRME PLANI

- (16.3.2023): (1/1000 Ölçekli): 11.05.2006 ONANLI 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI VE DEĞİŞİKLİKLERİNE AİT PLAN NOTU DEĞİŞİKLİĞİ

- (20.5.2024): (1/1000 Ölçekli): 16.03.2023 ONAYLI PLAN NOTU DEĞİŞİKLİĞİNE YÖNELİK İTİRAZ DEĞERLENDİRME PLANI, Ayrık Nizam, H; encok15 kat, Taks:0,35-Taks;2,07, Çekme mesafeli5-4-4, Bina genişliği min 6 m, Konut Alanı yapılaşma şartlarında kalmaktadır.

- Parselde veya parsel komşuluğunda tescilli/tespitli eski eser bulunması halinde Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulundan görüş alınacaktır.

(*) 21.02.2017 t.t.'li 1/1000 ölçekli Uygulama İmar planı, Plan Notu ve Lejandı değişikliği ile Yençok—15 kat sınırı getirilmiştir." yönünde görüş bildirildiği anlaşılmıştır.

Kıymeti: 1.400.000,00 TL

KDV Oranı: %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 18/08/2025 - 13:48

Bitiş Tarih ve Saati: 25/08/2025 - 13:48

2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 15/09/2025 - 13:48

Bitiş Tarih ve Saati: 22/09/2025 - 13:48

25/07/2025 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.