T.C. İSTANBUL ANADOLU SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU

T.C. İSTANBUL ANADOLU SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU'NDAN TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

2025/51 SATIŞ

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/51 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ: İstanbul İl, Kartal İlçe, CEVİZLİ Mahalle/Köy, 10477 Ada, 391 Parsel, Keşif günü yapılan incelemelerde aşağıdaki tespitler yapılmıştır. Kadastral hali hazır durum krokisinde ve keşif günü çekilen fotoğraflarda göründüğü üzere tapuda arsa vasfı ile kayıtlı parsel üzerinde; Bodrum kat+ Zemin kat+ 4 Normal katlı, yaklaşık 38 yıl önce inşa edilmiş Kaya Apartmanı isimli betonarme yapı bulunmaktadır. Yapının Bodrum katı ile Zemin katının her biri 150 m2 ve 1., 2., 3. Ve 4. Normal katının her biri 175 m2 alanlı olup toplam inşaat alanı yaklaşık 1000 m2 olarak hesaplanmıştır. Zemin katta 1 daire ile 11/A, 11/B, 11/C ve 4/A kapı numaralı 4 adet dükkan, 1, 2, 3 ve 4. Katlarda 2' şer daire bulunmakta olup toplam 9 daire 4 dükkan olmak üzere 13 bağımsız bölüm bulunmaktadır. 2+1 özelliğinde olan daireler, doğal gazlı kalorifer ısıtılmaktadır, bina asansörsüzdür. Taşınmazın yakın çevresinde bazılarının altları dükkan olan konut yapılaşması söz konusudur. Alışveriş, okul, sağlık ocağı/hastane, market, banka vb. sosyal ihtiyaçlar yakın mesafededir. Belediye hizmetlerinden faydalanan bölgenin ulaşım olanakları mevcuttur.

Tapu Sicilindeki Diğer Bilgiler: Tapu Kaydındaki Gibidir

Taşınmaz Üzerindeki Mükellefiyetler: Tapu Kaydındaki Gibidir

Takdir Olunan Değer: 37.325.660,00 TL

Artırmaya İştirak İçin Alınan Teminatın Nev'i ve Miktarı: 3.732.566,00 TL

Taşınmazın Son İmar Durumu

Mer’i imar planı KARTAL GÜNEYİ REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI’ da Plan Fonksiyonu: Konut Alanı (283.379 m²) ve imar yolunda kalmaktadır

Artırma Bilgileri

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 30/09/2025 - 10:15

Bitiş Tarih ve Saati: 07/10/2025 - 10:15

2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 31/10/2025 - 10:15

Bitiş Tarih ve Saati: 07/11/2025 - 10:15

(İİK m.114 ve m.126)(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.