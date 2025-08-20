T.C. İSTANBUL ANADOLU SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU

T.C. İSTANBUL ANADOLU SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU'NDAN TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

2025/136 SATIŞ

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/136 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: İstanbul İli, Pendik İlçe, DOĞU Mahalle/Köy, 11326 Ada, 6 Parsel, 26 Nolu Bağımsız Bölüm Davaya konu taşınmaz tapuda Pendik İlçesi, Doğu Mahallesi, 11326 Ada, 6 parsel sayılı kat irtifaklı ana taşınmazın 2. katında konumlu 26 no.lu "Mesken" nitelikli,Doğu Mahallesi Dolayoba Caddesi No: 16/7, Gül Sitesi, B girişi, Kat: 3, Daire: 7 Pendik / İstanbul(11326 Ada 6 No'lu Parsel) açık posta adresinde konumludur. Davaya konu taşınmazın konumlu olduğu parsel üzerinde ayrık düzende inşa edilmiş 1 adet bina bulunmaktadır. Taşınmazın konumlu olduğu bina projesine göre 2 bodrum kat + zemin kat + 3 normal katlı olarak inşa edilmiş olup 2. Bodrum katında ortak kullanım alanları, 1.Bodrum katında 6 adet daire ve kapıcı dairesi, zemin katında 11 adet daire, 1. Normal katında 7 adet daire, 2. Normal katında 7 adet daire, 3. Normal katında 7 adet daire bulunmaktadır. Projesine göre toplamda 38 adet bağımsız bölüm bulunmaktadır. Mahallinde ise toplamda 48 adet bağımsız bölüm bulunmaktadır. Ana yapının girişi projesine göre zemin kattan sağlanmakta iken mevcut durumda 2. Bodrum kattan sağlandığı tespit edilmiştir. Davaya konu "Mesken" nitelikli 26 bağımsız bölüm no'lu taşınmaz projesine göre 2.Normal katta konumludur. Mahallinde ise tarafımıza gösterilen daire 1.Normal katta konumludur. 26 no'lu daire projesine göre: antre, hol, salon-mutfak, 3 oda, banyo, wc ve 2 balkon hacimlerinden oluşmaktadır. Projesine göre net 60,16 m2, brüt 70 m2 kullanım alanına sahiptir. Tarafımıza gösterilen daire: antre, salon, 1 oda, mutfak, banyo, wc ve 1 balkon hacimlerinden oluşmaktadır. Mevcut durumda net 69,45 m2, brüt 80 m2 kullanım alanına sahiptir. Dairenin oda ve salon zeminleri laminat parke kaplı, duvarları saten boyalı, tavanları ise plastik boyalıdır. Islak hacimleri ve mutfağın zeminleri seramik, ıslak hacimlerin duvarları fayans kaplı, tavanlar ise plastik boyalıdır. Mutfak tezgahı granit, dolapları mdfdir. Banyo vitrifiye ve ekipmanları tamdır. Giriş kapısı çelik, iç kapılar ahşap doğramadır. Pencere ir. Isınma doğalgaz yakıtlı kat kaloriferi ile sağlanmaktadır. doğramaları ise PVC'den mamuldür. Isınma doğalgaz lakıtlı katkaloriferi ile sağlanmaktadır. PROJE BİLGİLERİ:Pendik ilçesi Tapu Müdürlüğü nde taşınmazın konumlu olduğu binaya ait 18.12.1996 tarih ve BİLA no'lu mimari proje incelenmiştir. Taşınmazın konumlu olduğu bina parsel üzerindeki konum ve kat adeti olarak projesiyle uyumludur. Projesinde ve mahallinde 6 katlı olduğu tespit edilmiştir. Yerinde yapılan çalışmada binada 2. Bodrum katın tamamen yol kotu üzerinde olacak ve bina girişinin bu kattan olacak şekilde inşa edildiği, buna bağlı olarak 2. Bodrum katın zemin kat, 1. Bodrum katın 1. Normal kat, zemin katın 2. Normal kat, 1. Normal katın 3. Normal kat, 2. Normal katın 4. Normal kat, 3. Normal katın ise 5. Normal kat görünümünde olduğu, blokta ayrıca proje dışı olarak bina ortak kullanımında olan 2. bodrum katta dairelerin inşa edilmiş olduğu ve binada proje harici asansör inşa edildiği tespit edilmiştir. Vaziyet planında bina giriş yönü belirtilmişti(*) Değerlemeye konu taşınmaz ise kat ve kattaki konum olarak projesine uygun değildir. Projesine göre 2. Normal katta yer almaktadır. Mahallinde ise tarafımıza projesine göre 1. Normal (Fiiliyatta 3. Normal) katta konumlu daire gösterilmiştir. Fiiliyatta kullanım alanı ve mimari olarak da projesi ile uyumlu değildir. Projesine göre brüt 70 m2, mahallinde ise 80 m2 kullanım alanına sahiptir. Yerinde yapılan incelemede taşınmazın, 2. Bodrum katın yol kotu üzerinde inşa edilmiş olması sebebiyle 3. Normal kat görünümde olduğu tespit edilmiştir.

Adresi: Doğu Mah. Dolayoba Caddesi No: 16/1 Gül Sitesi B Girişi Kat: 3 Daire: 7 Pendik / İSTANBUL

Yüzölçümü: 80 m2

Arsa Payı: 40/2320

İmar Durumu: İstanbul Anadolu Sulh Hukuk Mahkemeleri Satış Memurluğunun 2025/136 (Satış) sayılı dosyası içerisinde bulunan, 28.04.2025 tarihinde Uyap üzerinden gönderilen, Pendik Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün E-99196931-115.02.99-257309 sayılı imar durumu yazısına istinaden; İlgi yazıda müdürlüğümüzü ilgilendiren konular tetkik edilmiştir. Pendik İlçesi, Doğu Mahallesi, 11326 ada, 6 parsel 1/1000 ölçekli 22/12/2020 tasdik tarihli Pendik Merkez Uygulama İmar Planında; maks Taks:0.40 Emsal:1.75 Yençok:24.50 m (8 kat) (Hava Mania Kriterlerini aşmamak şartıyla) yapılaşma şartlarında Ki rumuzlu Konut alanında, kısmen de yolda kalmaktadır denilmektedir.

Kıymeti: 2.800.000,00 TL

KDV Oranı: %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 04/11/2025 - 10:45-

Bitiş Tarih ve Saati: 11/11/2025 - 10:45

2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 04/12/2025 - 10:45

Bitiş Tarih ve Saati: 11/12/2025 - 10:45

12/08/2025 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.