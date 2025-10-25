T.C. İSTANBUL ANADOLU SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU

T.C. İSTANBUL ANADOLU SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU'NDAN TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

2025/173 SATIŞ

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/173 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Özellikleri :İstanbul İl, Pendik İlçe, KURTDOĞMUŞ Mahalle/Köy, ÇAYIRLAR Mevkii, 277 Parsel, Kıymet takdirine konu; Kurtdoğmuş Mahallesi, 277 numaralı parsel; İstanbul İli, Pendik İlçesi, Kurtdoğmuş (Köyü) Mahallesi, Mezarlık Caddesnin kuzeyinde, 65 kapı numaralı 276 parselin kuzey batısında konumludur. Söz konusu parsel geometrik olarak düzgün olmayan yedigen şeklinde, aziyettedir. Parselin kuzey doğu kısmında yola bitişik bölümünde 14 adet mezar bulunmaktadır. Parselin kuzey sınırı Kurtdoğmuş Köyü Mezarlığı ile diğer cepheleri komşu parsellerle çevrili olup fiilen tarla olarak kullanılmaktadır. Parselin üzerinde 25-30 yaşlarında 8 adet fıstık çamı bulunmakta, yine 25-30 yaşlarında 3 adet meşe ağacı bulunmaktadır. Söz konusu taşınmazın çevresinde yeni yapılmış evler ve villalar bulunmaktadır. Belediye ve diğer kamu hizmetlerinden azami derecede faydalanmaktadır. Ulaşımı kolay olup, köy merkezine 900m., mesafede konumludur.,

Tapu Sicilindeki Diğer Bilgiler: Tapu Kaydındaki Gibidir

Taşınmaz Üzerindeki Mükellefiyetler: Taşınmazın içerisinde 14 adet mezar bulunmaktadır.

Takdir Olunan Değer: 12.790.000,00 TL

Artırmaya İştirak İçin

Alınan Teminatın Nev'i ve Miktarı: 1.279.000,00 TL

Taşınmazın Son İmar Durumu: Dosyasında mevcut; Pendik Belediye Başkanlığı İmar ve

Şehircilik Müdürlüğünün 27.05.2023 tarih, 139818 sayılı yazılarında; Pendik İlçesi, Kurtdoğmuş Mahallesi (Köyü) 277 parsel sayılı taşınmaz, 25.09.2020-18.01.2022 onay tarihli 1/1000 ölçekli Ballıca, Emirli, Kurna ve Kurtdoğmuş Mahalleleri Uygulama İmar Planında Kısmen yol, kısmen Mezarlık Alanı, kısmen de TAKS:0.10, maksH:2 Kat (6,50m) yapılaşma koşullu “K2” Rumuzlu Konut Alanında kalmaktadır.

Adresi: Kurtdoğmuş Köyü MahallesiMezarlık Caddesi Kuzeyi No:65 Pendik / İSTANBUL

Yüzölçümü: 3.160,00 m2

KDV Oranı: %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibidir

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 25/03/2026 - 10:00

Bitiş Tarih ve Saati: 01/04/2026 - 10:00

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 28/04/2026 - 10:00

Bitiş Tarih ve Saati: 05/05/2026 - 10:00

16/10/2025(İİK m.114 ve m.126) *) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.