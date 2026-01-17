T.C. İSTANBUL ANADOLU SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU

T.C.İSTANBUL ANADOLUSULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

2025/146 SATIŞ

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/146 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: İstanbul İli, Kartal İlçe, ORHANTEPE Mahalle/Köy, 12582 Ada, 269 Parsel, 13 Nolu Bağımsız Bölüm 2- Orhantepe Mahallesi 12582 ada, 269 numaralı parsel üzerinde ki Apartmanın Zemin Katında bulunan 13 bağımsız Bölüm numaralı Dükkan; İstanbul İli, Kartal İlçesi, Orhantepe Mahallesi, Ali Sultan Sokak 3/C kapı numaralı adreste bulunmaktadır. Söz konusu Dükkanın bulunduğu Apartman yaklaşık 3 yıl önce betonarme karkas sistemde Bodrum Kat+Zemin Kat+5 normal kat olmak üzere 7 kat olarak inşa edilmiştir. Apartmanın ana giriş kapısı Ali Sultan Sokağa göre arka taraftan Zemin Kattan olup, giriş kapısı demir doğrama cam giydirme kapıdır. Merdiven sahanlıkları ve merdivenler mermer kaplı, demir korkulukludur. Apartmanda asansör bulunmakta olup, katlara asansör ve merdivenlerden ulaşılmaktadır. Apartmanın dış cepheleri sıvalı boyalıdır. Söz konusu 13 bağımsız bölüm numaralı Dükkan; Apartmanın Zemin Katında Ali Sultan Sokaktan Bakıldığında sağ köşede 3/C kapı numaralı dükkandır. Dükkanın dış giriş kapısı alüminyum doğrama cam giydirme kapıdır. İç kısım da yerler ham beton kaplı, duvarlar sıvalı boyalıdır. İçeride tuvalet bulunmaktadır. Söz konusu dükkan halihazırda içerisinde dolap, masa, sandalye bulunan depo olarak kullanılmaktadır. Yapılan ölçüm sonucu Dükkanın 42m2 alana sahip olduğu görüldü. Söz konusu 13 nolu dükkan keşif esnasında kapalı olduğundan içerisine girilememiştir. Apartman ve Dükkan normal işçilik ve malzeme kalitesinde yapılıdır. Söz konusu bağımsız bölümün bulunduğu Apartman; Okul ve diğer sosyal ihtiyaç alanlarına yakın, ulaşımı kolay konumdadır. Taşınmazın bulunduğu Apartman; Çınar Caddesine 40m., Üsküdar Caddesine 180m., Bölge Adliye Mahkemesine 300m. mesafede konumludur.

Adresi: Orhantepe Mah. Ali Sultan Sok. No:3 Zemin Kat:13 Nolu Dükkan Kartal / İSTANBUL

Yüzölçümü: 42 m2

Arsa Payı: 60/960

İmar Durumu: Dosyasında mevcut; Kartal Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 12.08.2025 tarih 636345 sayılı yazılarında; İstanbul İli, Kartal İlçesi Orhantepe Mahallesi, 12582 ada, 269 parsel sayılı taşınmaz; 1/1000 ölçekli, 19.04.2013 tasdik tarihli, Kartal Güneyi Revizyon Uygulama İmar Planı ve 1/1000 ölçekli 17.04.2020-15.09.2020-12.06.2023 tasdik tarihli Yençok belirlenmemiş Alanlarda Yapılan Plan Değişikliği kapsamında 5/A/3, 0,20-0.40/1.75 Yençok Zemint6 kat yapılanma şartlarında Konut#Ticaret Alanında kalmaktadır de yolda kalmaktadır.

Kıymeti: 3.000.000,00 TL

KDV Oranı: %20

Kaydındaki Şerhler: 315 parselden daimi mürür hakkı vardır. Şerhi bulunmaktadır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 26/03/2026 - 10:03 / Bitiş Tarih ve Saati: 02/04/2026 - 10:03

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 28/04/2026 - 10:03 / Bitiş Tarih ve Saati: 05/05/2026 - 10:03

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İli, Kartal İlçe, ORHANTEPE Mahalle/Köy, 12582 Ada, 269 Parsel, 5 Nolu Bağımsız Bölüm Orhantepe Mahallesi 12582 ada, 269 numaralı parsel üzerinde ki Apartmanın 3. Katında bulunan 5 bağımsız Bölüm numaralı Daire; İstanbul İli, Kartal İlçesi, Orhantepe Mahallesi, Ali Sultan Sokak 3 kapı numaralı adreste bulunmaktadır. Söz konusu Dairenin bulunduğu Apartman yaklaşık 3 yıl önce betonarme karkas sistemde Bodrum Kat+Zemin Kat+5 normal kat olmak üzere 7 kat olarak inşa edilmiştir. Apartmanın ana giriş kapısı Ali Sultan Sokağa göre arka taraftan zemin kattan olup, giriş kapısı demir doğrama cam giydirme kapıdır. Merdiven sahanlıklar ve merdivenler mermer kaplı, demir korkulukludur. Apartmanda asansör bulunmakta olup, katlara asansör ve merdivenlerden ulaşılmaktadır. Apartmanın dış cepheleri sıvalı boyalıdır. Söz konusu 5 bağımsız bölüm numaralı Daire; Apartmanın 3. Katında 5 kapı numaralı dairedir. Dairenin dış giriş kapısı çelik kapı olup, iç mekan; antre, hol, banyo-tuvalet, mutfak, biri ebeveyn banyolu 2 yatak odası, salon ve balkon olmak üzere 2+1 planında, yaklaşık 85m2 brüt, 71m2 net alana sahip dairenin; antre, hol, mutfak, banyo-tuvaletin tabanları ve duvarları seramik kaplıdır. Oda zeminleri laminat parke kaplı, duvarları alçı sıva üzeri saten boya kaplıdır. İç kapılar ahşap panel kapı, pencere doğramaları PVC., mutfak tezgahı üzeri mermerit altında üstünde ahşap malzemeden yapılı dolaplar mevcuttur. Banyoda duşa kabin, klozet ve lavabo Mevcuttur. Isınması kombi sistem doğalgaz iledir. Apartman ve daire normal işçilik ve malzeme kalitesinde yapılıdır. Söz konusu bağımsız bölümün bulunduğu Apartman; Okul ve diğer sosyal ihtiyaç alanlarına yakın, ulaşımı kolay konumdadır. Taşınmazın bulunduğu Apartman; Çınar Caddesine 40m., Üsküdar Caddesine 180m., Bölge Adliye Mahkemesine 300m.. mesafede konumludur. Söz konusu 5 nolu daire keşif esnasında kapalı olduğundan daire içerisine girilememiş olup, emsal alarak bir alt katta olan 3 nolu daire gezilmiş görülmüş ve dosyada mevcut rapordan da faydalanılmıştır.

Adresi : Orhantepe Mah. Ali Sultan Sok. No:3 3. Kat Daire:5 Kartal / İSTANBUL

Yüzölçümü : 85 m2

Arsa Payı : 84/960

İmar Durumu : Dosyasında mevcut; Kartal Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 12.08.2025 tarih 636345 sayılı yazılarında; İstanbul İli, Kartal İlçesi Orhantepe Mahallesi, 12582 ada, 269 parsel sayılı taşınmaz; 1/1000 ölçekli, 19.04.2013 tasdik tarihli, Kartal Güneyi Revizyon Uygulama İmar Planı ve 1/1000 ölçekli 17.04.2020-15.09.2020-12.06.2023 tasdik tarihli Yençok belirlenmemiş Alanlarda Yapılan Plan Değişikliği kapsamında 5/A/3, 0,20-0.40/1.75 Yençok Zemint6 kat yapılanma şartlarında Konut#Ticaret Alanında kalmaktadır de yol dakalmaktadır.

Kıymeti : 5.000.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: 315 parselden daimi mürür hakkı vardır. Şerhi bulunmaktadır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/03/2026 - 11:30

Bitiş Tarih ve Saati : 02/04/2026 - 11:30

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/04/2026 - 11:30

Bitiş Tarih ve Saati : 05/05/2026 - 11:30

12/01/2026 (İİK m.114 ve m.126)(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.