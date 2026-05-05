T.C.İSTANBUL ANADOLU SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU

T.C. İSTANBUL ANADOLUSULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

2025/273 SATIŞ

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/273 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Özellikleri :İstanbul İl, Üsküdar İlçe, SELMAN AĞA Mahalle/Köy, 504 Ada, 63 Parsel, 11 Nolu Bağımsız Bölüm Davaya konu mesken nitelikli 11 bağımsız bölüm nolu taşınmaz zemin katta konumludur. Taşınmaz projesine göre antre, salon, 2 oda, mutfak, banyo, wc ve balkon hacimlerinden oluşmakta olup yaklaşık olarak brüt 92 m² kullanım alanına sahiptir.Davaya konu 11 nolu (Adres kaydı: 6) dairenin keşif günü kapalı olması sebebiyle içerisine girilememiştir Daire içerisine girilemediğinden iç detay özellikleri hakkında bilgi sahibi olunamamıştır.

Tapu Sicilindeki Diğer Bilgiler : Tapu Kaydındaki Gibidir ( Tapu Kaydında kim tarafından konulduğu belli olmayan haczin Üsküdar Belediyesine ait haciz bulunmakta olup ilgili kurumca yapılan yazışmada haczin terkin edildiği öğrenilmiştir.)

Taşınmaz Üzerindeki Mükellefiyetler : Tapu Kaydındaki Gibidir

Takdir Olunan Değer : 6.000.000,00 TL

Artırmaya İştirak İçinAlınan Teminatın Nev'i ve Miktarı : 600.000,00 TL

Taşınmazın Son İmar Durumu :İstanbul Anadolu Sulh Hukuk Mahkemeleri Satış Memurluğunun 2025/273 (Satış) sayılı dosyası içerisinde bulunan, 16.10.2025 tarihinde Uyap üzerinden gönderilen, Üsküdar Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün E-98901083-115-389077 sayılı imar durumu yazısına istinaden; Üsküdar İlçesi, Sultantepe (eski Selman Ağa) Mah. 101 pafta, 504 ada, 63 parsel sayılı yer, 20.06.2010 t.t.li 1/1000 ölçekli Üsküdar Meydanı ve Yakın Çevresi Revizyon Uygulama İmar Planının, 24.10.2023 t.t'li 1/1000 ölçekli Plan Değişikliğinde; kısmen H:12.50 m (4 kat) irtifada blok nizam konut alanında, kısmen de imar yolu alanında kalmaktadır.Söz konusu 504 ada 63 parselin 10.00 metre çevresinde tescilli eski eser yapı bulunması durumunda, İstanbul VI No'lu K.V.K. Bölge Kurulundan görüş alınarak uygulama yapılacaktır.504 ada 63 parsel sayılı taşınmaz, Üsküdar-Çekmeköy Metro Hattı güzergahında ve Marmaray Hattı güzergahında kalmakta olup, ilgili kurumdan görüş alınarak uygulama yapılacaktır.

Adresi : Sultantepe Mahallesi Şeyh Camii Sokak No:3 A Blok D:6 Üsküdar / İSTANBUL

KDV Oranı : %1

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/07/2026 - 10:15 / Bitiş Tarih ve Saati : 09/07/2026 - 10:15

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/07/2026 - 10:15 / Bitiş Tarih ve Saati : 06/08/2026 - 10:15

28/04/2026 (İİK m.114 ve m.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.