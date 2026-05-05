T.C. İSTANBUL ANADOLU SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU

T.C. İSTANBUL ANADOLUSULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU'NDAN

2024/282 SATIŞ

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/282 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

ÖZELLİKLERİ : İstanbul İl, Maltepe İlçe, ZÜMRÜTEVLER Mahalle/Köy, 15622 Ada, 9 Parsel, Satışa konu taşınmazlar İstanbul İli, Maltepe İlçesi, Zümrütevler Mahallesi dahilinde yer almakta olup 15622 ada 9 parsel Mevlana ve Süreyya Sokaklarına cepheli olup parsel tarla niteliklidir ve üzerinde herhangi bir yapılaşmanın bulunmadığı gözlemlenmiştir. Taşınmazların bulunduğu bölgede ve yakın çevresinde her türlü sosyal donatı mevcuttur. Belediyenin alt ve üstyapı hizmetlerinden faydalanılmaktadır. Ulaşım imkanları elverişlidir. Topografik zeminleri hafif eğimlidir. Yakın çevrede konut ağırlıklı yapılaşma bulunmaktadır.

Tapu Sicilindeki Diğer Bilgiler : Tapu Kaydındaki Gibidir. Tapu kaydında yer alan hak ve yükümlülükleri ile birlikte satışı yapılacaktır

Taşınmaz Üzerindeki Mükellefiyetler : Tapu Kaydındaki Gibidir. Tapu kaydında yer alan hak ve yükümlülükleri ile birlikte satışı yapılacaktır

Takdir Olunan Değer : 38.000.000,00 TL

Artırmaya İştirak İçin

Alınan Teminatın Nev'i ve Miktarı : 3.800.000,00 TL

Taşınmazın Son İmar Durumu :Maltepe Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 30.09.2016 tarihli 27827246-310.05-E.468033 sayılı ve E- 27827246-310.05-2125915 sayılı cevap yazılarında; 1/1000 ölçekli — 15.02.2008-29.07.2008-13.09.2009-16.06.2016 13.09.2013-15.11.2013-13.12.2013- 16.02.2016-21.11.2018-24.11.2020-15.10.2021 -18.01.2022-26.05.2022-18.12.2023t.t. li Maltepe E-5 Kuzeyi Uygulama İmar Planı, 26.05.2022 t.t'li Maltepe E-5 Kuzeyi Büyükyalı Deresi ve Yan Kollarına İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği'nde yer almakta olup, 15622 ada, 9 parsel sayılı yer ise ; 5/A-/4, 0.20-0.40/ 1.50 (ön bahçe:5,00 mt., yan bahçe:4,00 mt., ayrık nizam) , 0.20-0.40 (TAKS), 1.50 Emsal, H max:15 kat Konut alanında, kısmen yolda, tamamı taşkına maruz alanda yer almaktadır.Söz konusu parsellerde İGDAŞ - İSKİ görüşü ve Büyükyalı Deresine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği'ne ilişkin plan notları doğrultusunda uygulama yapılacaktır. Parsellerin 1/5000 ölçekli 17.02.2014 t.tli Maltepe - Başıbüyük Havaray Hattı Nazım İmar Planı'ndan etkilenmesi durumunda İ.B.B.B. Ulaşım Planlama Müdürlüğü ve İ.B.B. Ulaşım Daire Başkanlığı'nın görüşlerine göre uygulama yapılacaktır.

Adresi : Zümrütevler Mahallesi 9 Parsel Maltepe / İSTANBUL

KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/10/2026 - 10:10 / Bitiş Tarih ve Saati : 03/11/2026 - 10:10

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/11/2026 - 10:10 / Bitiş Tarih ve Saati : 03/12/2026 - 10:10

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İl, Maltepe İlçe, BAŞIBÜYÜK Mahalle/Köy, 15622 Ada, 7 Parsel, Satışa konu taşınmazlar İstanbul İli, Maltepe İlçesi, Zümrütevler Mahallesi dahilinde yer almakta olup 15622 ada, 7 parsel Mevlana Sokağı' na cepheli olup parseltarla niteliklidir ve üzerinde herhangi bir yapılaşmanın bulunmadığı gözlemlenmiştir. Taşınmazların bulunduğu bölgede ve yakın çevresinde her türlü sosyal donatı mevcuttur. Belediyenin alt ve üstyapı hizmetlerinden faydalanılmaktadır. Ulaşım imkanları elverişlidir. Topografik zeminleri hafif eğimlidir. Yakın çevrede konut ağırlıklı yapılaşma bulunmaktadır.

Tapu Sicilindeki Diğer Bilgiler : Tapu Kaydındaki Gibidir. Tapu kaydında yer alan hak ve yükümlülükleri ile birlikte satışı yapılacaktır

Taşınmaz Üzerindeki Mükellefiyetler : Tapu Kaydındaki Gibidir. Tapu kaydında yer alan hak ve yükümlülükleri ile birlikte satışı yapılacaktır

Takdir Olunan Değer : 20.000.000,00 TL

Artırmaya İştirak İçin

Alınan Teminatın Nev'i ve Miktarı : 2.000.000,00 TL

Taşınmazın Son İmar Durumu : Maltepe Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 30.09.2016 tarihli 27827246-310.05-E.468033 sayılı ve E- 27827246-310.05-2125915 sayılı cevap yazılarında; 1/1000 ölçekli15.02.2008-29.07.2008-13.09.200916.06.2016-13.09.2013-15.11.2013-13.12.2013-16.02.2016 21.11.2018 -24.11.2020-15.10.2021-18.01.2022 -26.05.2022-18.12.2023 t.t.’li Maltepe E-5 Kuzeyi Uygulama İmar Planı, 26.05.2022 t.t'li Maltepe E-5 Kuzeyi Büyükyalı Deresi ve Yan Kollarına İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği'nde yer almakta olup, 15622 ada, 7 parsel sayılı yer ; kısmen 5/A-/4 , 0.20-0.40/ 1.50 (ön bahçe:5,00 mt., yan bahçe:4,00 mt., ayrık nizam), 0.20-0.40 (TAKS), 1.50 Emsal, H max:15 kat Konut alanında, kısmen yol ve yeşil-refüj alanında, kısmen de taşkına maruz alanda yer almaktadır. 7 no'lu parsel; tek başına yapılanmaya müsait olmadığından komşu 8 nolu parsel ile mütalaa edilmesi gerekmektedir. Söz konusu parsellerde İGDAŞ - İSKİ görüşü ve Büyükyalı Deresine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği'ne ilişkin plan notları doğrultusunda uygulama yapılacaktır. Parsellerin 1/5000 ölçekli 17.02.2014 t.t.’li Maltepe - Başıbüyük Havaray Hattı Nazım İmar Planı’ndan etkilenmesi durumunda İ.B.B.B. Ulaşım Planlama Müdürlüğü ve İ.B.B. Ulaşım Daire Başkanlığı’nın görüşlerine göre uygulama yapılacaktır.

Adresi : Başıbüyük Mahallesi 15622 Ada 7 Parsel Maltepe / İSTANBUL

KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/10/2026 - 11:10 / Bitiş Tarih ve Saati : 03/11/2026 - 11:10

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/11/2026 - 11:10 / Bitiş Tarih ve Saati : 03/12/2026 - 11:10

20/04/2026 (İİK m.114 ve m.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.