T.C. İSTANBUL ANADOLU SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU

T.C.İSTANBUL ANADOLUSULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU'NDAN

2025/123 SATIŞ

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/123 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Özellikleri : Davaya konu Daire nitelikli 2 bağımsız bölüm nolu taşınmaz zemin katta konumludur. Taşınmaz salon-mutfak, oda ve banyo-wc hacimlerinden oluşmakta olup yaklaşık brüt 40 m² kullanım alanına sahiptir.Isınma doğalgaz yakıtlı kat kaloriferi ile sağlanmaktadır.Davaya konu taşınmaz Suadiye Mahallesi Fatmakadın Sokak No: 8, Güzelyalı Apartmanı, Kat: Zemin, Daire: 2 Kadıköy / İstanbul (969 Ada 6 No’lu Parsel) açık posta adresinde konumludurTaşınmazın konumlu olduğu bina ayrık nizam ve betonarme karkas yapı tarzında bodrum kat + zemin kat + 9 normal kat + çatı katlı olarak inşa edilmiştir. Binada toplam 24 adet bağımsız bölüm bulunmaktadır. Ana yapının girişi zemin kat seviyesinden sağlanmaktadır.

Tapu Sicilindeki Diğer Bilgiler :Tapu Kaydındaki Gibidir (Suna Büke'ye ait intifa hakkı bulunmaktadır, intifa hakkı devam etmekte olup 300.000,00-TL olduğu beyan edilmiştir.)

Adresi : Suadiye Mah Fatma Kadın Sok No:8 Kadıköy / İSTANBUL

İmar Durumu : İstanbul Anadolu Sulh Hukuk Mahkemeleri Satış Memurluğunun 2025/123 (Satış) sayılı dosyası içerisinde bulunan, 21.05.2025 tarihinde Uyap üzerinden gönderilen, Kadıköy Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün E-38354364-622.01-2528005 sayılı imar durumu yazısına istinaden; İlgi yazıya konu Kadıköy- Suadiye Mahallesi, 123 pafta, 969 ada, 6 parsel; 11.05.2006 onaylı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı, Plan Notu Tadilatları ve Lejandı Değişikliğine göre Yençok:15 Kat, maxKAKS:2.07, maxTAKS:0.35, Ayrık Nizam Konut Alanında kalmaktadır denilmektedir.

Yüzölçümü : 984,47 m2

Arsa Payı : 2040/106700

Kıymeti : 7.250.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibidir

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/09/2026 - 10:05 / Bitiş Tarih ve Saati : 22/09/2026 - 10:05

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/10/2026 - 10:05 / Bitiş Tarih ve Saati : 22/10/2026 - 10:05

05/05/2026 (İİK m.114 ve m.126)(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.