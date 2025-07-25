T.C. İSTANBUL BANKA ALACAKLARI İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
T.C. İSTANBUL BANKA ALACAKLARI İCRA DAİRESİ TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
2024/76498 ESAS
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/76498 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
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Muhammen Kıymeti
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Adedi
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Cinsi
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Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
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1.800.000,00TL
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1
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Taşıt
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34AH998 Plakalı , 2022 Model , NISSAN Marka , MR15A031466 Motor No'lu , SJNTBAJ12U1195739 Şasi No'lu ...
Artırma Bilgileri
1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 14/08/2025 - 11:24
Bitiş Tarih ve Saati: 21/08/2025 - 11:24
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 08/09/2025 - 11:24
Bitiş Tarih ve Saati: 15/09/2025 - 11:24
22/07/2025 (İİK m.114/4)