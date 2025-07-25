T.C. İSTANBUL BANKA ALACAKLARI İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. İSTANBUL BANKA ALACAKLARI İCRA DAİRESİ TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

2024/76498 ESAS

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/76498 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Muhammen Kıymeti Adedi Cinsi Mahiyeti ve Önemli Vasıfları 1.800.000,00TL 1 Taşıt 34AH998 Plakalı , 2022 Model , NISSAN Marka , MR15A031466 Motor No'lu , SJNTBAJ12U1195739 Şasi No'lu ...

Artırma Bilgileri

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 14/08/2025 - 11:24

Bitiş Tarih ve Saati: 21/08/2025 - 11:24

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 08/09/2025 - 11:24

Bitiş Tarih ve Saati: 15/09/2025 - 11:24

22/07/2025 (İİK m.114/4)