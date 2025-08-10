T.C. İSTANBUL BANKA ALACAKLARI İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. İSTANBUL BANKA ALACAKLARI İCRA DAİRESİ'NDEN TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

2025/5230 TLMT.

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/5230 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Muhammen Kıymeti Adedi Cinsi Mahiyeti ve Önemli Vasıfları 1.280.000,00 1 Taşıt 55AKM107 Plakalı, 2019 Model, OPEL Marka, A3190989L77X0326 Motor No'lu, W0VZM6EFXK1064366 Şasi Nolu araç

Artırma Bilgileri

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 02/09/2025 - 11:29

Bitiş Tarih ve Saati: 09/09/2025 - 11:29

2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 02/10/2025 - 11:29

Bitiş Tarih ve Saati: 09/10/2025 - 11:29

08/08/2025 (İİK m.114/4)