T.C. İSTANBUL BANKA ALACAKLARI İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
T.C. İSTANBUL BANKA ALACAKLARI İCRA DAİRESİ'NDEN TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
2025/5230 TLMT.
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/5230 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
|
Muhammen Kıymeti
|
Adedi
|
Cinsi
|
Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
|
1.280.000,00
|
1
|
Taşıt
|
55AKM107 Plakalı, 2019 Model, OPEL Marka, A3190989L77X0326 Motor No'lu, W0VZM6EFXK1064366 Şasi Nolu araç
Artırma Bilgileri
1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 02/09/2025 - 11:29
Bitiş Tarih ve Saati: 09/09/2025 - 11:29
2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 02/10/2025 - 11:29
Bitiş Tarih ve Saati: 09/10/2025 - 11:29
08/08/2025 (İİK m.114/4)