T.C. İSTANBUL BANKA ALACAKLARI İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. İSTANBUL BANKA ALACAKLARI İCRA DAİRESİ TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

2025/5711 TLMT.

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/5711 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Muhammen Kıymeti Adedi Cinsi Mahiyeti ve Önemli Vasıfları 1.380.000,00 TL 1 Taşıt 34CTG308 Plakalı , 2020 Model , PEUGEOT Marka , OTOMOBİL/U Tipli , 10Q4DP0010146 Motor No'lu , VR3UDYHZRLJ620874 Şasi No'lu

Artırma Bilgileri

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 10/09/2025 - 11:56

Bitiş Tarih ve Saati: 17/09/2025 - 11:56

2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 07/10/2025 - 11:56

Bitiş Tarih ve Saati: 14/10/2025 - 11:56

15/08/2025 (İİK m.114/4)