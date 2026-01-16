T.C. İSTANBUL BANKA ALACAKLARI İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. İSTANBUL BANKA ALACAKLARI İCRA DAİRESİ

2025/10159 TLMT.

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/10159 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Muhammen Kıymeti Adedi Cinsi Mahiyeti ve Önemli Vasıfları 2.200.000,00 1 Taşıt 06eng85 Plakalı, 2020 Model, JAGUAR Marka, SADHA2B18M1607429 Şasi No'lu, Yakıt Tipi Elektrik, araç

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 10/02/2026 - 11:12 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati: 17/02/2026 - 11:12 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 10/03/2026 - 11:12 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati: 17/03/2026 - 11:12

14/01/2026 (İİK m.114/4)