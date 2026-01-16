T.C. İSTANBUL BANKA ALACAKLARI İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
T.C. İSTANBUL BANKA ALACAKLARI İCRA DAİRESİ
2025/10159 TLMT.
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/10159 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Muhammen Kıymeti
Adedi
Cinsi
Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
2.200.000,00
1
Taşıt
06eng85 Plakalı, 2020 Model, JAGUAR Marka, SADHA2B18M1607429 Şasi No'lu, Yakıt Tipi Elektrik, araç
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati: 10/02/2026 - 11:12
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati: 17/02/2026 - 11:12
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati: 10/03/2026 - 11:12
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati: 17/03/2026 - 11:12
14/01/2026 (İİK m.114/4)