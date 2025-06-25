T.C.İSTANBUL BANKA ALACAKLARI İCRA DAİRESİ TAŞINIR SATIŞI

Örnek No:54*

T.C.İSTANBUL BANKA ALACAKLARI İCRA DAİRESİ

2025/52959 ESAS

TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/52959 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.



Muhammen Kıymeti Adedi Cinsi Mahiyeti ve Önemli Vasıfları 1.150.000,00 1 Taşıt 34DAE856 Plakalı , 2020 Model , PEUGEOT Marka , 10Q4DP0010441 Motor No'lu , VR3UDYHZRLJ627914 Şasi Nolu araç

Artırma Bilgileri

1.Artırma : Başlangıç Tarih ve Saati : 22/07/2025 - 10:35 - Bitiş Tarih ve Saati : 29/07/2025 - 10:35

2.Artırma : Başlangıç Tarih ve Saati : 21/08/2025 - 10:35 - Bitiş Tarih ve Saati : 28/08/2025 - 10:35

23/06/2025 (İİK m.114/4)