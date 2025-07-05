T.C. İSTANBUL BANKA ALACAKLARI İCRA DAİRESİ TAŞINIR SATIŞI

Örnek No:54*

T.C. İSTANBUL BANKA ALACAKLARI İCRA DAİRESİ

2025/1904 TLMT.

TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/1904 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Muhammen Kıymeti Adedi Cinsi Mahiyeti ve Önemli Vasıfları 1.250.000,00 1 Taşıt 16beu394 Plakalı , 2022 Model , MERCEDES-BENZ Marka , 212 Tipli , 65491681436533 Motor No'lu , W1K21 ...

Artırma Bilgileri

1.Artırma : Başlangıç Tarih ve Saati : 24/07/2025 - 10:22 - Bitiş Tarih ve Saati : 31/07/2025 - 10:22

2.Artırma : Başlangıç Tarih ve Saati : 20/08/2025 - 10:22 - Bitiş Tarih ve Saati : 27/08/2025 - 10:22

03/07/2025 (İİK m.114/4)