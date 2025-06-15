T.C. İSTANBUL BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 10. CEZA DAİRESİNDEN İLAN

T.C. İSTANBUL BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 10. CEZA DAİRESİNDEN

İ L A N

ESAS NO :2025/899

KARAR NO :2025/1453

Küçükçekmece 25.Asliye Ceza Mahkemesinin 05.06.2024 tarih 2023/303 Esas, 2024/384 Karar sayılı kararı ile sanık Mehmetcan GÖRGÜ hakkında Mağdurlar Hüseyin Yüksel ve Tekin Berkay Ayanlar'a karşı "Görevi Yaptırmamak için Direnme" ve "Kamu Görevlisine Görevinden Dolayı Hakaret" suçlarından mahkumiyetine karar verildiği, verilen hükümlere karşı sanık tarafından istinaf talebinde bulunulduğu, Dairemizin 19.03.2025 tarih 2025/899 Esas, 2025/1453 Karar sayılı kararı ile istinaf başvurusunun Esastan Reddine karar verildiği, dairemiz kararının "Görevi Yaptırmamak İçin Direnme" suçu yönünden kesin olduğu ancak "Kamu Görevlisine Görevinden Dolayı Hakaret" suçu yönünden Temyize tabi karar olduğu , sanık Mehmetcan GÖRGÜ'ye tüm aramalara rağmen ulaşılamaması nedeniyle Dairemiz kararının tebliği mümkün olmamıştır.

1-7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin Türkiye genelinde günlük olarak yayınlanan ve tirajı 50.000'in üstünde bir gazetede İLANEN TEBLİĞİNE,

2-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren15 gün sonra tebliğ edilmiş SAYILACAĞINA, bu tarihten itibaren İKİ HAFTA içerisinde hükmü veren Dairemize bir dilekçe verilmesi ya da zabıt kâtibine beyanda bulunup tutanak tutturup hâkime onaylatmak veya bir başka İlk Derece Ceza Mahkemesi ya da Bölge Adliye Mahkemesi Ceza Dairesi aracılığıyla dilekçe gönderilmek suretiyle5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 286/1. maddesi uyarınca İTİRAZ kanun yasa yoluna başvurabileceği hususu İLAN OLUNUR. 13.06.2025