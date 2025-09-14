T.C. İSTANBUL BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 31. CEZA DAİRESİ'NDEN /BAŞKANLIĞI'NDAN

DOSYA NO: 2025/2468 Esas KARAR NO: 2025/2874

Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 02/07/2025 tarihli ilamı ile 292/1 maddesi gereğince cezası ile cezalandırılan Halis ve Fatma oğlu, 03/11/1993 doğumlu, Ağrı. Patnos, Merkez nüfusuna kayıtlı, Ekinoba Mahallesi, D-100 Karayolu caddesi, no-214 iç Kapı no-18 Büyükçekmece İstanbul adresinden ADEM ATASEVEN tüm aramalara rağmen bulunamamış, Dairemizin 02.07.2025 gün 2025/2468 esas 2025/2874 karar sayılı gerekçeli kararı tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, tebliğ tarihinden itibaren15 gün içerisinde, Dairemize veya Dairemize iletilmek üzere bulunan yer Adliyesi Ceza Mahkemelerinden birine veya Bölge Adliye Mahkemesi Ceza Dairelerinden birine bir dilekçe verilmesi veya bu mercilerin zabıt katibine bir beyanda bulunulması, bu beyanın tutanağa geçirilmesi ve Hakime onaylatılması suretiyle, tutuklu veya hükümlü olarak Ceza İnfaz Kurumu veya Tutukevinde bulunulması halinde Ceza İnfaz Kurumu veya Tutukevi Müdürüne beyanda bulunmak suretiyle veya bu hususta bir dilekçe vererek ve dilekçede CMK'nun 294 ve 295. Maddeleri gereğince temyiz gerekçelerinin belirtilmesi gerektiği, aksi halde temyiz gerekçesi belirtilmediğinden temyiz talebinin reddine karar verileceği, bu şekilde süresi içerisinde Temyiz yoluna müracaat edilmediği takdirde hükmün kesinleşeceği İLAN OLUNUR. 10.09.2025