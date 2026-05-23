T.C. İSTANBUL BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 39. HUKUK DAİRESİ

T.C. İSTANBUL BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 39. HUKUK DAİRESİNDEN

ESAS NO : 2026/257 Esas

KARAR NO : 2026/390

Davacı İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI aleyhine mahkememizde açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

HÜKÜM :

1-Davacı vekilinin istinaf başvurusunun, 6100 sayılı HMK'nın 353/1-b/1 maddesi gereğince, ESASTAN REDDİNE,

2-Alınması gereken 732,00 TL istinaf karar harcından peşin alınan 615,40 TL harcın mahsubu ile bakiye kalan 116,60 TL harcın davacıdan alınarak hazineye gelir kaydına,

3-Yapılan istinaf yargılama giderlerinin davacı taraf üzerinde bırakılmasına,

4-İstinaf incelemesi sırasında duruşma açılmadığından vekalet ücreti takdirine yer olmadığına,

Dosya üzerinden yapılan inceleme sonucunda, 6100 sayılı HMK'nun 361. Maddesi uyarınca kararın tebliğinden itibaren 2 haftalık süre içerisinde Yargıtay nezdinde temyiz kanun yolu açık olmak üzere oy birliği ile karar verildi.

Bu karar davacı İBB vekilinin 08/04/2026 tarihli dilekçesi ile temyiz edilmiştir.

Kararın ve temyiz dilekçesinin GABRİYEL NİĞRİN, HENRİÇA ZENİ NİĞRİN, REFAİL NİĞRİN, SYDNEY NİĞRİN ve VİDA NİĞRİN bilinen adresinde bulunamadığından, tüm aramalara rağmen yazışmaya yarar açık adres tespit edilemediğinden ilgili kişilere tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliği olunur. 14/05/2026