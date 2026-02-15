T.C. İSTANBUL BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 4. HUKUK DAİRESİ'NDEN

ESAS NO: 2026/270 Esas

Davalı Serkan Öztürk tüm aramalara rağmen bulanamadığından, adı geçen davalıya tensip zaptının ve Yargıtay İlamının ilanen tebliğine karar verilmiş olup,

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu' nun 2024/8-626 esas, 2025/741 karar sayılı, 26/11/2025 günlü ilamıyla Dairemizin 2023/4008 E. - 2024/916 K. sayılı kararı bozulmuş olup, Dairemizin 2026/270 Esas sayılı dosyasından verilen 22/01/2026 tarihli tensip ara kararı ile;

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

1-Taraflara Yargıtay Bozma ilamı ile birlikte duruşma gününü bildirir meşruhatlı davetiye tebliğine, davalılardan Serkan Öztürk'e tebliğin ilanen yapılmasına,

2-Bozma ilamına uyulup uyulmayacağı hususunun duruşmada karar verilmesine,

Bu sebeplerle duruşmanın 04/03/2026 günü saat 09:00'a bırakılmasına tensiben dosya üzerinde oybirliği ile verilen tensip ara kararının tebligat yapılamayan davalı Serkan Öztürk'e tebliği yerine geçerli olmak üzere İLANEN tebliğ olunur. 04/02/2026