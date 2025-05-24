Örnek No:55*

T.C. İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2025/100 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/100 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir. Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Taşınmazın Özellikleri: İstanbul İl , Fatih İlçe , Sururi Mahalle/mevki , 321 Ada No , 51 Parsel No , 6144/768000 Arsa Payı , 782,43 Yüz Ölçümü , Ana Taşınmaz Niteliği "iki Bodrum Bir Zemin İki Normal Ve Bir Teras Katlı Kargir İş Hanı" Olan 1.bodrum Kat 10 Nolu Dükkan Nitelikli Bağımsız Bölümün Tamamı.

Adresi : Sururi Mahallesi, Bezciler Sokak, Uğurlu Han, No:8, 1.Bodrum Kat, D:10 Fatih / İSTANBUL

Kıymeti : 6.000.000,00 TL KDV Oranı : %20



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/07/2025 - 13:40 - Bitiş Tarih ve Saati : 28/07/2025 - 13:40

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/08/2025 - 13:40 - Bitiş Tarih ve Saati : 25/08/2025 - 13:40

21/05/2025 (İİK m.114 ve m.126)(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.